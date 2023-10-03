Ради таких хрустящих шариков муж откажется даже от жареной картошки

Простой рецепт оригинального блюда

Мало кто откажется от хрустящего жареного картофеля. Однако даже самым ярым любителям этого блюда хочется поэкспериментировать.

Cucchiaio предлагает вкусную и хрустящую альтернативу — картофельные шарики. Их очень легко приготовить, пахнут шарики мятой и перед ними невозможно устоять. Подавайте их горячими, однако и в холодном виде это блюдо не менее вкусно.

Как приготовить картофельные шарики

Ингредиенты на 4-6 порций:

600 г картофеля;

1 яйцо;

90 г панировочных сухарей;

50 г тертого пармезана;

2 веточки мяты;

масло для жарки;

соль, перец.

Способ приготовления:

Картофель помойте, отправьте в кастрюлю с холодной подсоленной водой и отварите до готовности — это займет около 40–45 минут в зависимости от размера и сорта. Слейте воду, дайте остыть несколько минут, очистите их и разомните толкушкой для картофеля. Полученное пюре поместите в миску, добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйцо и мелко нарезанную мяту. Посолите, поперчите, перемешайте все до получения однородной смеси и оставьте "отдохнуть" минимум на 15 минут. Слегка смоченными руками возьмите немного пюре, сформируйте из него шарики нужного размера. Обжарьте их в арахисовом масле при температуре 170 градусов и достаньте шумовкой.

Горячие картофельные шарики посолите и подавайте на стол с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!