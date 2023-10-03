Ради таких хрустящих шариков муж откажется даже от жареной картошки
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Простой рецепт оригинального блюда
Мало кто откажется от хрустящего жареного картофеля. Однако даже самым ярым любителям этого блюда хочется поэкспериментировать.
Cucchiaio предлагает вкусную и хрустящую альтернативу — картофельные шарики. Их очень легко приготовить, пахнут шарики мятой и перед ними невозможно устоять. Подавайте их горячими, однако и в холодном виде это блюдо не менее вкусно.
Как приготовить картофельные шарики
Ингредиенты на 4-6 порций:
- 600 г картофеля;
- 1 яйцо;
- 90 г панировочных сухарей;
- 50 г тертого пармезана;
- 2 веточки мяты;
- масло для жарки;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Картофель помойте, отправьте в кастрюлю с холодной подсоленной водой и отварите до готовности — это займет около 40–45 минут в зависимости от размера и сорта.
- Слейте воду, дайте остыть несколько минут, очистите их и разомните толкушкой для картофеля.
- Полученное пюре поместите в миску, добавьте панировочные сухари, тертый пармезан, яйцо и мелко нарезанную мяту. Посолите, поперчите, перемешайте все до получения однородной смеси и оставьте "отдохнуть" минимум на 15 минут.
- Слегка смоченными руками возьмите немного пюре, сформируйте из него шарики нужного размера. Обжарьте их в арахисовом масле при температуре 170 градусов и достаньте шумовкой.
Горячие картофельные шарики посолите и подавайте на стол с любимым соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!