Индийская "пицца": невозможно вкусное блюдо, которое съедите вместе со сковородой

Необычно, просто и очень вкусно

Вкусную пиццу можно приготовить не только по итальянскому рецепту. Вас также покорит индийская "пицца" — рава уттапам.

Эта индийская лепешка из творога и манки по рецепту Shuba похожа на наши сырники. Замешивается блин без яиц, но с наполнителями — обычно это сладкий перец, помидоры, лук, тертый сыр и специи. Сырник-пицца рава уттапам получается очень вкусною и сытною, особенно если есть еще горячей.

Как приготовить индийский блин с начинкой

Ингредиенты на 3 порции:

манная крупа — 200 г;

творог 5% — 185 г;

вода — 225 мл;

перец сладкий — 1 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

томаты — 1 шт.;

сода пищевая — 1/4 ч. л.;

твердый сыр — 100 г;

моцарелла — 50 г;

масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.

соус томатный, перец чили (хлопья), орегано сушеное, соль, спаржевая фасоль — по вкусу.

Способ приготовления:

Манку, творог и 125 мл воды смешайте до однородной массы, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Через указанное время перемешайте, добавьте 100 мл воды (при необходимости можно добавить еще). Перец, половину луковицы и половину помидора, стручковую фасоль мелко нарежьте. Оставшуюся часть лука и помидора нарежьте тонкими ломтиками. В тесто добавьте по две столовые ложки нарезанных перца, томатов, лука и фасоли, посолите, всыпьте ¼ чайной ложки соды и перемешайте. Тесто влейте ложкой в сковороду с разогретым маслом и распределите. Жарьте под крышкой на среднем огне, пока оно не схватится — на это уйдет около 2-3 минут. После переверните, распределите кетчуп или томатный соус, разложите тертую моцареллу, потрите сверху сыр, готовьте под крышкой 2-3 минуты. На край сковороды влейте ложку воды — так сыр быстрее расплавиться. Накройте крышкой, готовьте до испарения воды. Готовую пиццу посыпьте орегано. Влейте 1 столовую ложку растительного масла на сковороду. Выложите тесто для второй пицц, полейте его ложкой растительного масла. Жарьте пиццу под крышкой минуту, затем переверните. Распределите кетчуп, разложите тертый сыр и сладкий перец, сверху натрите моцареллу, посыпьте чили и орегано. Жарьте под крышкой 3 минуты. Для приготовления третей пиццы вылейте оставшееся тесто сковороду с маслом, сверху разложите кусочки лука и томатов. Готовьте под крышкой, пока не схватится низ, после чего переверните и жарьте минуту. Пицца готова.

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