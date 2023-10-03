Индийская "пицца": невозможно вкусное блюдо, которое съедите вместе со сковородой
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Необычно, просто и очень вкусно
Вкусную пиццу можно приготовить не только по итальянскому рецепту. Вас также покорит индийская "пицца" — рава уттапам.
Эта индийская лепешка из творога и манки по рецепту Shuba похожа на наши сырники. Замешивается блин без яиц, но с наполнителями — обычно это сладкий перец, помидоры, лук, тертый сыр и специи. Сырник-пицца рава уттапам получается очень вкусною и сытною, особенно если есть еще горячей.
Как приготовить индийский блин с начинкой
Ингредиенты на 3 порции:
- манная крупа — 200 г;
- творог 5% — 185 г;
- вода — 225 мл;
- перец сладкий — 1 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- томаты — 1 шт.;
- сода пищевая — 1/4 ч. л.;
- твердый сыр — 100 г;
- моцарелла — 50 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.
- соус томатный, перец чили (хлопья), орегано сушеное, соль, спаржевая фасоль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Манку, творог и 125 мл воды смешайте до однородной массы, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Через указанное время перемешайте, добавьте 100 мл воды (при необходимости можно добавить еще).
- Перец, половину луковицы и половину помидора, стручковую фасоль мелко нарежьте. Оставшуюся часть лука и помидора нарежьте тонкими ломтиками.
- В тесто добавьте по две столовые ложки нарезанных перца, томатов, лука и фасоли, посолите, всыпьте ¼ чайной ложки соды и перемешайте.
- Тесто влейте ложкой в сковороду с разогретым маслом и распределите. Жарьте под крышкой на среднем огне, пока оно не схватится — на это уйдет около 2-3 минут. После переверните, распределите кетчуп или томатный соус, разложите тертую моцареллу, потрите сверху сыр, готовьте под крышкой 2-3 минуты. На край сковороды влейте ложку воды — так сыр быстрее расплавиться. Накройте крышкой, готовьте до испарения воды. Готовую пиццу посыпьте орегано.
- Влейте 1 столовую ложку растительного масла на сковороду. Выложите тесто для второй пицц, полейте его ложкой растительного масла. Жарьте пиццу под крышкой минуту, затем переверните. Распределите кетчуп, разложите тертый сыр и сладкий перец, сверху натрите моцареллу, посыпьте чили и орегано. Жарьте под крышкой 3 минуты.
- Для приготовления третей пиццы вылейте оставшееся тесто сковороду с маслом, сверху разложите кусочки лука и томатов. Готовьте под крышкой, пока не схватится низ, после чего переверните и жарьте минуту. Пицца готова.
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