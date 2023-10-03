Три ингредиента - и салат на столе: эту вкуснятину съедят вместе с тарелкой

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Когда мы говорим о крабовых палочках, то вспоминаем только классический салат с этим ингредиентом. Это отличное блюдо и для праздничного стола, и для семейного обеда или ужина. Если вы уже экспериментировали и готовили даже салат с крабовыми палочками и помидорами, удивите близких.

"Гуслянка" предлагает приготовить простое в приготовлении блюдо. Вам нужно только смешать три ингредиента, посолить, добавить зелень и майонез и перемешать. Такой салат с крабовыми палочками и пекинской капустой получится вкусным и очень легким.

Как приготовить салат из крабовых палочек и пекинской капусты

Ингредиенты на 4 порции:

крабовые палочки – 250 г;

пекинская капуста – 300 г;

консервированная кукуруза – 250 г;

майонез – для заправки;

зелень (укроп и петрушка) – пучок;

соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Пекинскую капусту помойте, нарежьте тонкой соломкой и переложите в миску. Крабовые палочки разморозьте, снимите защитную пленку и тоже нарежьте тонкой соломкой, смешайте с капустой. С кукурузы слейте жидкость и добавьте в салат. Свежую зелень мелко нашинкуйте, добавьте к остальным ингредиентам. Салат смажьте майонезом, посолите и тщательно перемешайте.

Майонез в блюдо предлагаем приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Кушайте с удовольствием!