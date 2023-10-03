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Добавку попросит даже бабушка: проверенный рецепт хрустящей квашеной капусты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую капусту съедят всю без остатка
Такую капусту съедят всю без остатка. Фото smakotainfo.com

Хрустите с удовольствием

Квашеная капуста — вкусная, ароматная и простая в приготовлении закуска. У каждого кулинара свой проверенный рецепт этого блюда. И даже если вам нравится квашеная капуста в маринаде с медом и яблоками, все равно под рукой нужно иметь классический рецепт.

Вместе с "УНИАН" именно такое блюдо и приготовим. Тем более, вам не придется долго стоять на кухне — просто нарезать капусту и морковь, добавить сахар и соль, и поставить мариноваться. Через три дня вы уже будете наслаждаться потрясающим вкусом!

Как приготовить квашеную капусту по классическому рецепту

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная среднего размера — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — 45 г;
  • сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту с морковью помойте. Капусту мелко нашинкуйте, морковь — натрите, смешайте.
  2. Сахар и сор смешайте, посыпьте смесью капусту и разомните ее руками до мягкости.
  3. Капусту переложите в глубокую емкость, заполняя до краев. Утрамбуйте, накройте маленькой тарелкой и сверху установить пресс (можно использовать банку с водой).
  4. Полученную конструкцию установите в емкость, куда будет стекать сок. Оставьте на три дня, дважды в день перемешивая ложкой.
  5. Готовую капусту переложите в стерилизованные банки, закройте капроновыми крышками и храните при температуре от 0 до +5 °C.

Попробуйте также квашеную капусту с тмином и калиной по рецепту "Телеграфа". Она получается хрустящей и очень ароматной.

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#Рецепт #Квашеная капуста #Готовим дома