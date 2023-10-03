Добавку попросит даже бабушка: проверенный рецепт хрустящей квашеной капусты
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Хрустите с удовольствием
Квашеная капуста — вкусная, ароматная и простая в приготовлении закуска. У каждого кулинара свой проверенный рецепт этого блюда. И даже если вам нравится квашеная капуста в маринаде с медом и яблоками, все равно под рукой нужно иметь классический рецепт.
Вместе с "УНИАН" именно такое блюдо и приготовим. Тем более, вам не придется долго стоять на кухне — просто нарезать капусту и морковь, добавить сахар и соль, и поставить мариноваться. Через три дня вы уже будете наслаждаться потрясающим вкусом!
Как приготовить квашеную капусту по классическому рецепту
Ингредиенты:
- капуста белокочанная среднего размера — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль — 45 г;
- сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Капусту с морковью помойте. Капусту мелко нашинкуйте, морковь — натрите, смешайте.
- Сахар и сор смешайте, посыпьте смесью капусту и разомните ее руками до мягкости.
- Капусту переложите в глубокую емкость, заполняя до краев. Утрамбуйте, накройте маленькой тарелкой и сверху установить пресс (можно использовать банку с водой).
- Полученную конструкцию установите в емкость, куда будет стекать сок. Оставьте на три дня, дважды в день перемешивая ложкой.
- Готовую капусту переложите в стерилизованные банки, закройте капроновыми крышками и храните при температуре от 0 до +5 °C.
Попробуйте также квашеную капусту с тмином и калиной по рецепту "Телеграфа". Она получается хрустящей и очень ароматной.