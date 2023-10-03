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Встретите достойно даже неожиданных гостей: эту закуску сметут со стола моментально

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
И к пикнику, и на праздничный стол
И к пикнику, и на праздничный стол. Фото prostoway

Готовится быстро и съедается еще быстрее

Самые разные намазки и закуски мы готовим достаточно часто. Ими удобно перекусить в случае внезапного голода, они уместны и на праздничном столе.

Рrostoway делится рецептом простых и быстрых рулетиков из лаваша и сыра. Эффектная и вкусная закуска подойдет как для пикника, ею с удовольствием полакомятся гости и перекусят близкие. Попробуйте и убедитесь!

Как приготовить лаваш с творогом и зеленью

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий (один небольшой тонкий лаваш) – 100 г;
  • творог – 200 г;
  • сметана или греческий йогурт – 4 ст. л.;
  • укроп (4-5 веточек) – 15 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный молотый, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления начинки промойте зелень, обсушите бумажными полотенцами, мелко нашинкуйте. Чеснок почистите, пропустите через пресс.
  2. В миске смешайте сметану, творог, зелень и чеснок. Добавьте соль, перец, перемешайте все ингредиенты, по желанию добавьте приправ.
  3. Лаваш разрежьте на 4 равные части. На каждый кусочек лаваша положите 2-3 столовых ложки начинки и равномерно ее размажьте по всей поверхности.
  4. Лаваш сверните трубочками, нарежьте небольшими кусочками размером от 3 до 5 см. Готовую закуску можно подавать на стол сразу, а можно отправить в холодильнике для пропитки.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готовим дома