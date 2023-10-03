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Будете готовить каждый день: рецепт вкусного завтрака из самых обычных продуктов

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусную необычную яичницу можно приготовить из простых продуктов
Вкусную необычную яичницу можно приготовить из простых продуктов. Фото food.obozrevatel.com

Приготовить такой завтрак не составит особых трудностей, но его полюбит вся семья

Если вы любите есть на завтрак яйца, но обычный омлет вам уже надоел, предлагаем попробовать приготовить яичницу в лаваше. Просто меняя овощи, вы каждый раз будете получать новый вкус этого блюда.

От такого вкусного и сытного завтрака, который готовится очень быстро, не откажется даже ребенок. Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусная минутка".

Как приготовить яичницу в лаваше

Ингредиенты:

  • лаваш круглый;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр натертый — по вкусу;
  • колбаса — несколько кружочков;
  • помидоры — несколько кружочков.

Способ приготовления:

  1. На сковороде разогреть топленое масло.
  2. Лаваш опустить в воду на 10 секунд и сразу же положить на сковороду.
  3. Яйцо взбить со щепоткой соли и сразу же вылить на лаваш, распределить.
  4. Посыпать сыром, выложить сверху колбасу.
  5. Примерно через минуту лаваш перевернуть вниз колбасой и выложить наверх помидоры.
  6. Еще через минуту завернуть края лаваша и выложить блюдо на тарелку.

А если вы любите соленые завтраки рекомендуем так же приготовить ленивые блинчики по рецепту "Телеграфа". Времени на приготовление уйдет не много, но вы получите вкуснейшее блюдо.

Теги:
#Завтрак #Яйца #Омлет #Готовим дома