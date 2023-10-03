Будете готовить каждый день: рецепт вкусного завтрака из самых обычных продуктов
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Приготовить такой завтрак не составит особых трудностей, но его полюбит вся семья
Если вы любите есть на завтрак яйца, но обычный омлет вам уже надоел, предлагаем попробовать приготовить яичницу в лаваше. Просто меняя овощи, вы каждый раз будете получать новый вкус этого блюда.
От такого вкусного и сытного завтрака, который готовится очень быстро, не откажется даже ребенок. Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусная минутка".
Как приготовить яичницу в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш круглый;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр натертый — по вкусу;
- колбаса — несколько кружочков;
- помидоры — несколько кружочков.
Способ приготовления:
- На сковороде разогреть топленое масло.
- Лаваш опустить в воду на 10 секунд и сразу же положить на сковороду.
- Яйцо взбить со щепоткой соли и сразу же вылить на лаваш, распределить.
- Посыпать сыром, выложить сверху колбасу.
- Примерно через минуту лаваш перевернуть вниз колбасой и выложить наверх помидоры.
- Еще через минуту завернуть края лаваша и выложить блюдо на тарелку.
А если вы любите соленые завтраки рекомендуем так же приготовить ленивые блинчики по рецепту "Телеграфа". Времени на приготовление уйдет не много, но вы получите вкуснейшее блюдо.