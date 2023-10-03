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Луковая пицца за копейки: хватит на пятерых

Автор
Мария Швец
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Автор
Необычный и вкусный пирог с луком идеален для перекуса или встречи друзей в выходные
Необычный и вкусный пирог с луком идеален для перекуса или встречи друзей в выходные. Фото gotovimop.com

Никто и не догадается, что в начинке присутствует только лишь лук, а узнав это — несомненно удивятся

Из лука можно приготовить не только закуску к салатам, запеканкам или бургерам. Из него также можно испечь вкуснейший луковый пирог.

Гости даже не сразу догадаются, какой основной ингредиент в таком необычном блюде — настолько оно вкусное. А вот рецепт луковой пиццы нам предлагают в Telegram-канале "Кухня наизнанку".

Как приготовить луковый пирог

Ингредиенты на противень размером 30х40:

  • Лук — 500 г
  • Бекон — 50 г (можно заменить колбасой или вовсе исключить)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Перец черный молотый
  • Масло растительное
  • Соль

Для теста (если готовое — 400-450 г):

  • Мука — 350-450 г
  • Вода теплая — 250 мл
  • Дрожжи сухие — 1 ч.л.
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку и сухие дрожжи.
  2. Добавьте масло, соль, сахар и стакан теплой воды, замесите тесто. Оно будет липнуть к рукам. Оставьте на пол часа в теплом месте.
  3. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте в подсолнечном масле до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте бекон.
  4. Через пару минут добавьте сметану и потушите еще минутку.
  5. Переложите массу в отдельную емкость, остудите, добавьте яйцо, перемешайте.
  6. Замесите тесто. Можно добавить муку при необходимости.
  7. Раскатайте и выложите на смазанный маслом противень.
  8. Сверху выложите начинку.
  9. Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут.

А если вы любите лук, рекомендуем также приготовить традиционное украинское блюдо – цыбульники. Они станут отличной альтернативой любимым драникам или кабачковым оладьям.

Теги:
#Выпечка #Лук #Готовим дома #Луковый пирог