Луковая пицца за копейки: хватит на пятерых

Никто и не догадается, что в начинке присутствует только лишь лук, а узнав это — несомненно удивятся

Из лука можно приготовить не только закуску к салатам, запеканкам или бургерам. Из него также можно испечь вкуснейший луковый пирог.

Гости даже не сразу догадаются, какой основной ингредиент в таком необычном блюде — настолько оно вкусное. А вот рецепт луковой пиццы нам предлагают в Telegram-канале "Кухня наизнанку".

Как приготовить луковый пирог

Ингредиенты на противень размером 30х40:

Лук — 500 г

Бекон — 50 г (можно заменить колбасой или вовсе исключить)

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 50 г

Перец черный молотый

Масло растительное

Соль

Для теста (если готовое — 400-450 г):

Мука — 350-450 г

Вода теплая — 250 мл

Дрожжи сухие — 1 ч.л.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку и сухие дрожжи. Добавьте масло, соль, сахар и стакан теплой воды, замесите тесто. Оно будет липнуть к рукам. Оставьте на пол часа в теплом месте. Нарежьте лук полукольцами, обжарьте в подсолнечном масле до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте бекон. Через пару минут добавьте сметану и потушите еще минутку. Переложите массу в отдельную емкость, остудите, добавьте яйцо, перемешайте. Замесите тесто. Можно добавить муку при необходимости. Раскатайте и выложите на смазанный маслом противень. Сверху выложите начинку. Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут.

А если вы любите лук, рекомендуем также приготовить традиционное украинское блюдо – цыбульники. Они станут отличной альтернативой любимым драникам или кабачковым оладьям.