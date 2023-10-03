Луковая пицца за копейки: хватит на пятерых
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Никто и не догадается, что в начинке присутствует только лишь лук, а узнав это — несомненно удивятся
Из лука можно приготовить не только закуску к салатам, запеканкам или бургерам. Из него также можно испечь вкуснейший луковый пирог.
Гости даже не сразу догадаются, какой основной ингредиент в таком необычном блюде — настолько оно вкусное. А вот рецепт луковой пиццы нам предлагают в Telegram-канале "Кухня наизнанку".
Как приготовить луковый пирог
Ингредиенты на противень размером 30х40:
- Лук — 500 г
- Бекон — 50 г (можно заменить колбасой или вовсе исключить)
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 50 г
- Перец черный молотый
- Масло растительное
- Соль
Для теста (если готовое — 400-450 г):
- Мука — 350-450 г
- Вода теплая — 250 мл
- Дрожжи сухие — 1 ч.л.
- Сахар — 1 ст.л.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Растительное масло — 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Смешайте просеянную муку и сухие дрожжи.
- Добавьте масло, соль, сахар и стакан теплой воды, замесите тесто. Оно будет липнуть к рукам. Оставьте на пол часа в теплом месте.
- Нарежьте лук полукольцами, обжарьте в подсолнечном масле до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте бекон.
- Через пару минут добавьте сметану и потушите еще минутку.
- Переложите массу в отдельную емкость, остудите, добавьте яйцо, перемешайте.
- Замесите тесто. Можно добавить муку при необходимости.
- Раскатайте и выложите на смазанный маслом противень.
- Сверху выложите начинку.
- Выпекайте при температуре 200 градусов около 25 минут.
А если вы любите лук, рекомендуем также приготовить традиционное украинское блюдо – цыбульники. Они станут отличной альтернативой любимым драникам или кабачковым оладьям.