Просто пальчики оближешь: сочные котлетки для всей семьи

Это блюдо порадует своим вкусом всех без исключения

Рецептов котлет существует великое множество – их готовят из рыбы, вовсе без мяса или добавляют гречку. У каждой хозяйки есть свой секретик, который делает ее блюдо лучше других.

И мы спешим поделиться рецептом котлет от бабушки, внук которой их обожает. Об этом она написала на форуме "Say7".

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

Фарш любой – 1 кг;

Картофель – 3-4 шт.;

Лук – 3-4 шт.;

Булочка – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко

Соль

Перец

Горчица – по вкусу

Растительное масло

Способ приготовления:

Картофель и лук измельчите в блендере или с помощью мясорубки. Булочку поломайте на кусочки и замочите в молоке, чтобы оно впиталось. Добавьте булочку в фарш не отжимая молоко. Добавьте туда же яйцо, картофель, лук, горчицу, посолите, поперчите. Хорошо вымесите фарш, добавив 1 ст. ложку растительного масла, дайте отдохнуть на 10 минут. Сформируйте котлетки, обжарьте с двух сторон и потушите еще немного.

А если вы любитель котлет, рекомендуем также приготовить это блюдо с необычным ингредиентом по рецепту "Телеграфа". Для всех станет сюрпризом, из чего они.