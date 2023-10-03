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Просто пальчики оближешь: сочные котлетки для всей семьи

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Вкусные домашние котлеты из мяса понравятся даже детям
Вкусные домашние котлеты из мяса понравятся даже детям. Фото 1000.menu

Это блюдо порадует своим вкусом всех без исключения

Рецептов котлет существует великое множество – их готовят из рыбы, вовсе без мяса или добавляют гречку. У каждой хозяйки есть свой секретик, который делает ее блюдо лучше других.

И мы спешим поделиться рецептом котлет от бабушки, внук которой их обожает. Об этом она написала на форуме "Say7".

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

  • Фарш любой – 1 кг;
  • Картофель – 3-4 шт.;
  • Лук – 3-4 шт.;
  • Булочка – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко
  • Соль
  • Перец
  • Горчица – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Картофель и лук измельчите в блендере или с помощью мясорубки.
  2. Булочку поломайте на кусочки и замочите в молоке, чтобы оно впиталось.
  3. Добавьте булочку в фарш не отжимая молоко.
  4. Добавьте туда же яйцо, картофель, лук, горчицу, посолите, поперчите.
  5. Хорошо вымесите фарш, добавив 1 ст. ложку растительного масла, дайте отдохнуть на 10 минут.
  6. Сформируйте котлетки, обжарьте с двух сторон и потушите еще немного.

А если вы любитель котлет, рекомендуем также приготовить это блюдо с необычным ингредиентом по рецепту "Телеграфа". Для всех станет сюрпризом, из чего они.

Теги:
#Блюдо #Котлеты #Готовим дома