Просто пальчики оближешь: сочные котлетки для всей семьи
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Это блюдо порадует своим вкусом всех без исключения
Рецептов котлет существует великое множество – их готовят из рыбы, вовсе без мяса или добавляют гречку. У каждой хозяйки есть свой секретик, который делает ее блюдо лучше других.
И мы спешим поделиться рецептом котлет от бабушки, внук которой их обожает. Об этом она написала на форуме "Say7".
Как приготовить сочные котлеты
Ингредиенты:
- Фарш любой – 1 кг;
- Картофель – 3-4 шт.;
- Лук – 3-4 шт.;
- Булочка – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Молоко
- Соль
- Перец
- Горчица – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Картофель и лук измельчите в блендере или с помощью мясорубки.
- Булочку поломайте на кусочки и замочите в молоке, чтобы оно впиталось.
- Добавьте булочку в фарш не отжимая молоко.
- Добавьте туда же яйцо, картофель, лук, горчицу, посолите, поперчите.
- Хорошо вымесите фарш, добавив 1 ст. ложку растительного масла, дайте отдохнуть на 10 минут.
- Сформируйте котлетки, обжарьте с двух сторон и потушите еще немного.
А если вы любитель котлет, рекомендуем также приготовить это блюдо с необычным ингредиентом по рецепту "Телеграфа". Для всех станет сюрпризом, из чего они.