Так квасят капусту немцы: простой рецепт ароматной закуски
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Капуста получается особенно хрустящей и ароматной
Мы рассказывали о классическом рецепте квашеной капусты. Теперь делимся рецептом этого блюда, которое в ходу в Германии.
Немцы добавляют в капусту специи, так что блюдо легко удивит своим вкусом. Даже если закуска не станет вашей излюбленной, приготовить ее и попробовать стоит. Рецептом поделились на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- капуста — 800-900 г
- семена тмина – 1 ч. л.
- ягоды можжевельника – 10 шт
- семена горчицы – 1 ч. л.
- соль – 3 ч. л.
- вода – 1 стакан
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем или нарезаем ножом. Добавляем к ней тмин, горчицу, можжевельник и 2 ложки соли.
- Все хорошенько перемешиваем, разминаем руками и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Потом переводим в банке.
- Количество воды из рецепта смешиваем с выделившимся соком и солью. Рассол тоже нужно добавить в тару.
- После этого банку ставим в глубокую миску и неплотно прикрываем крышкой. Важная деталь – рассол должен полностью покрывать капусту. Если его слишком мало, нужно приготовить добавить еще – 1 чайная ложка соли на стакан воды.
- В таком виде оставляем заготовку на три дня при комнатной температуре. Здесь все, как с обычной капустой – протыкаем ее каждый день деревянной палочкой до дна.
Когда капуста будет готова, ее можно сразу пробовать. Хранить заготовку лучше в холодильнике. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.