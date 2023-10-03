Так квасят капусту немцы: простой рецепт ароматной закуски

Капуста получается особенно хрустящей и ароматной

Мы рассказывали о классическом рецепте квашеной капусты. Теперь делимся рецептом этого блюда, которое в ходу в Германии.

Немцы добавляют в капусту специи, так что блюдо легко удивит своим вкусом. Даже если закуска не станет вашей излюбленной, приготовить ее и попробовать стоит. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

капуста — 800-900 г

семена тмина – 1 ч. л.

ягоды можжевельника – 10 шт

семена горчицы – 1 ч. л.

соль – 3 ч. л.

вода – 1 стакан

Способ приготовления:

Капусту шинкуем или нарезаем ножом. Добавляем к ней тмин, горчицу, можжевельник и 2 ложки соли. Все хорошенько перемешиваем, разминаем руками и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Потом переводим в банке. Количество воды из рецепта смешиваем с выделившимся соком и солью. Рассол тоже нужно добавить в тару. После этого банку ставим в глубокую миску и неплотно прикрываем крышкой. Важная деталь – рассол должен полностью покрывать капусту. Если его слишком мало, нужно приготовить добавить еще – 1 чайная ложка соли на стакан воды. В таком виде оставляем заготовку на три дня при комнатной температуре. Здесь все, как с обычной капустой – протыкаем ее каждый день деревянной палочкой до дна.

Когда капуста будет готова, ее можно сразу пробовать. Хранить заготовку лучше в холодильнике. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.