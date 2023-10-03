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Так квасят капусту немцы: простой рецепт ароматной закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Весь секрет этого блюда – в правильном добавлении специй Новость обновлена 03 октября 2023, 12:01
Весь секрет этого блюда – в правильном добавлении специй. Фото shuba.life

Капуста получается особенно хрустящей и ароматной

Мы рассказывали о классическом рецепте квашеной капусты. Теперь делимся рецептом этого блюда, которое в ходу в Германии.

Немцы добавляют в капусту специи, так что блюдо легко удивит своим вкусом. Даже если закуска не станет вашей излюбленной, приготовить ее и попробовать стоит. Рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • капуста — 800-900 г
  • семена тмина – 1 ч. л.
  • ягоды можжевельника – 10 шт
  • семена горчицы – 1 ч. л.
  • соль – 3 ч. л.
  • вода – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Капусту шинкуем или нарезаем ножом. Добавляем к ней тмин, горчицу, можжевельник и 2 ложки соли.
  2. Все хорошенько перемешиваем, разминаем руками и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Потом переводим в банке.
  3. Количество воды из рецепта смешиваем с выделившимся соком и солью. Рассол тоже нужно добавить в тару.
  4. После этого банку ставим в глубокую миску и неплотно прикрываем крышкой. Важная деталь – рассол должен полностью покрывать капусту. Если его слишком мало, нужно приготовить добавить еще – 1 чайная ложка соли на стакан воды.
  5. В таком виде оставляем заготовку на три дня при комнатной температуре. Здесь все, как с обычной капустой – протыкаем ее каждый день деревянной палочкой до дна.

Когда капуста будет готова, ее можно сразу пробовать. Хранить заготовку лучше в холодильнике. Также мы рассказывали, как капусту квасят в Грузии.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Квашеная капуста