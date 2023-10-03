Что приготовить из прошлогодних огурцов: экономная суповая заправка на зиму

Если остаются несъеденными малосольные огурцы

Ароматные малосольные огурчики – сами по себе невероятная закуска. Но если они остаются несъеденными тогда, когда пора ставить на хранение новые банки — их еще можно использовать.

Оставлять их еще на один год не стоит – ведь вкуснее есть свежую заготовку. Тем более что из таких огурчиков выйдет ароматная суповая заправка. Ее можно приготовить сразу много и заготовить заранее. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

1,5 кг малосольных огурцов

1 большая морковь

250 г спелых помидоров

1-2 большие луковицы

5 зубчиков чеснока

1-2 сладких перца

1/2 ст. л. соли

подсолнечное масло

перец, зелень, лавровый лист

уксус

Способ приготовления:

Огурцы нарезаем кубиками. Морковь натираем на большой терке. Перец нарезаем маленькими кубиками. Лук мелко крошим, как и томаты. Чеснок пропускаем через пресс или крошим мелко любым удобным способом. Огурцы тушим в разогретом масле минут 20-30, помешивая. Затем добавляем в сковороду морковь и лук. Как только масса снова закипит, добавляем помидоры, перец и чеснок. Перемешиваем, добавляем немного соли. По желанию на этом этапе можно добавить свежую зелень. Тушим массу на слабом огне не менее 20 минут. Обязательно пробуем — на соль и специи. Для надежности можно добавить 1 ст.л. л. уксуса 9%. Заготовку раскладываем в стерильные банки. Закрываем стерильными крышками.

Удобно расфасовывать эту заправку в банки по 0,5 л. Так одна баночка такой заготовки превратит любой бульон или суповую основу в вкуснейший суп. Также мы делились рецептом ароматной заправки к борщу.