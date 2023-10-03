Что приготовить из прошлогодних огурцов: экономная суповая заправка на зиму
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Если остаются несъеденными малосольные огурцы
Ароматные малосольные огурчики – сами по себе невероятная закуска. Но если они остаются несъеденными тогда, когда пора ставить на хранение новые банки — их еще можно использовать.
Оставлять их еще на один год не стоит – ведь вкуснее есть свежую заготовку. Тем более что из таких огурчиков выйдет ароматная суповая заправка. Ее можно приготовить сразу много и заготовить заранее. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 1,5 кг малосольных огурцов
- 1 большая морковь
- 250 г спелых помидоров
- 1-2 большие луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- 1-2 сладких перца
- 1/2 ст. л. соли
- подсолнечное масло
- перец, зелень, лавровый лист
- уксус
Способ приготовления:
- Огурцы нарезаем кубиками. Морковь натираем на большой терке. Перец нарезаем маленькими кубиками.
- Лук мелко крошим, как и томаты. Чеснок пропускаем через пресс или крошим мелко любым удобным способом.
- Огурцы тушим в разогретом масле минут 20-30, помешивая. Затем добавляем в сковороду морковь и лук. Как только масса снова закипит, добавляем помидоры, перец и чеснок.
- Перемешиваем, добавляем немного соли. По желанию на этом этапе можно добавить свежую зелень.
- Тушим массу на слабом огне не менее 20 минут. Обязательно пробуем — на соль и специи. Для надежности можно добавить 1 ст.л. л. уксуса 9%.
- Заготовку раскладываем в стерильные банки. Закрываем стерильными крышками.
Удобно расфасовывать эту заправку в банки по 0,5 л. Так одна баночка такой заготовки превратит любой бульон или суповую основу в вкуснейший суп. Также мы делились рецептом ароматной заправки к борщу.