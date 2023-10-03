Самое простое яблочное печенье: пять минут смешиваем – и в духовку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Тесто очень простое – вам понадобится несколько минут на приготовление
Мы говорили, как приготовить вкусное печенье с готовой яблочной начинкой. Следующий рецепт еще проще — яблоки в нем не нуждаются в особой подготовке.
Печенье получается рыхлое и нежное, по вкусу чем-то напоминает Шарлотку. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Соль – щепотка
- Сахар – 100 г
- Сливочное масло – 100 г
- Мука – 320 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Корица – 0,5 ч. л.
- Яблоки – 2 шт
Способ приготовления:
- Сразу включаем духовку – разогреваться. В миску разбиваем яйца. Взбиваем их венчиком с солью и сахаром.
- Добавляем растопленное сливочное масло. Просеиваем туда же разрыхлитель, корицу и муку. Замешиваем до консистенции густого теста.
- Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем на маленькие кубики. Смешиваем с готовым тестом.
- Противень застилаем пергаментом. Из яблочного теста формируем небольшие шарики. Выкладываем на противень, немного надавливая. Отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом простого тыквенного пирога.