Самое простое яблочное печенье: пять минут смешиваем – и в духовку

Тесто очень простое – вам понадобится несколько минут на приготовление

Мы говорили, как приготовить вкусное печенье с готовой яблочной начинкой. Следующий рецепт еще проще — яблоки в нем не нуждаются в особой подготовке.

Печенье получается рыхлое и нежное, по вкусу чем-то напоминает Шарлотку. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Мука – 320 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Корица – 0,5 ч. л.

Яблоки – 2 шт

Способ приготовления:

Сразу включаем духовку – разогреваться. В миску разбиваем яйца. Взбиваем их венчиком с солью и сахаром. Добавляем растопленное сливочное масло. Просеиваем туда же разрыхлитель, корицу и муку. Замешиваем до консистенции густого теста. Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем на маленькие кубики. Смешиваем с готовым тестом. Противень застилаем пергаментом. Из яблочного теста формируем небольшие шарики. Выкладываем на противень, немного надавливая. Отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом простого тыквенного пирога.