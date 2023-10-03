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Самое простое яблочное печенье: пять минут смешиваем – и в духовку

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Благодаря яблокам выпечка получается особенно ароматной
Благодаря яблокам выпечка получается особенно ароматной. Фото Портал "Пляшка"

Тесто очень простое – вам понадобится несколько минут на приготовление

Мы говорили, как приготовить вкусное печенье с готовой яблочной начинкой. Следующий рецепт еще проще — яблоки в нем не нуждаются в особой подготовке.

Печенье получается рыхлое и нежное, по вкусу чем-то напоминает Шарлотку. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 100 г
  • Сливочное масло – 100 г
  • Мука – 320 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Корица – 0,5 ч. л.
  • Яблоки – 2 шт

Способ приготовления:

  1. Сразу включаем духовку – разогреваться. В миску разбиваем яйца. Взбиваем их венчиком с солью и сахаром.
  2. Добавляем растопленное сливочное масло. Просеиваем туда же разрыхлитель, корицу и муку. Замешиваем до консистенции густого теста.
  3. Яблоки очищаем от кожуры, нарезаем на маленькие кубики. Смешиваем с готовым тестом.
  4. Противень застилаем пергаментом. Из яблочного теста формируем небольшие шарики. Выкладываем на противень, немного надавливая. Отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом простого тыквенного пирога.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Яблоки #Выпечка