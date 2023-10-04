Укр

Заменит все другие рецепты: эти блины будете готовить, пока есть тыква

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти полезные блины расхватают, пока вы отвернетесь
Эти полезные блины расхватают, пока вы отвернетесь. Фото shuba.life

Уютный осенний завтрак

Тыква — универсальный и вкусный ингредиент. Из нее получаются фантастически вкусная выпечка и супы, а от варенья из тыквы вы придете в восторг!

А еще Shuba предлагает приготовить из тыквы вкусные, мягкие и потрясающе яркие блины. Тесто для них очень простое, и вы даже можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике, чтобы утром быстрее приготовить завтрак. Пробуем?

Как приготовить тыквенные блины

Ингредиенты на 6 порций:

  • тыква — 200 г;
  • творог 9% — 200 г; ;
  • кефир 2,5% — 200 мл;
  • молоко 2,8% — 200 мл;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • сода пищевая — 5 г;
  • сахар — 50 г;
  • масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте ей немного остыть.
  2. Остывшее пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой и сахаром. Венчиком перемешайте до однородного состояния.
  3. На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Блин жарьте на небольшом огне с двух сторон до румяности по 3-4 минуты с каждой стороны. Сковороду каждый раз смазывайте растительнім маслом.

Подавайте блины теплыми, с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или джемом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Тыква #Блины #Готовим дома