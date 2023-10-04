Заменит все другие рецепты: эти блины будете готовить, пока есть тыква

Уютный осенний завтрак

Тыква — универсальный и вкусный ингредиент. Из нее получаются фантастически вкусная выпечка и супы, а от варенья из тыквы вы придете в восторг!

А еще Shuba предлагает приготовить из тыквы вкусные, мягкие и потрясающе яркие блины. Тесто для них очень простое, и вы даже можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике, чтобы утром быстрее приготовить завтрак. Пробуем?

Как приготовить тыквенные блины

Ингредиенты на 6 порций:

тыква — 200 г;

творог 9% — 200 г; ;

кефир 2,5% — 200 мл;

молоко 2,8% — 200 мл;

яйца куриные — 2 шт.;

мука пшеничная — 200 г;

соль — по вкусу;

сода пищевая — 5 г;

сахар — 50 г;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте ей немного остыть. Остывшее пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой и сахаром. Венчиком перемешайте до однородного состояния. На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Блин жарьте на небольшом огне с двух сторон до румяности по 3-4 минуты с каждой стороны. Сковороду каждый раз смазывайте растительнім маслом.

Подавайте блины теплыми, с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или джемом. Приятного аппетита!