Заменит все другие рецепты: эти блины будете готовить, пока есть тыква
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Уютный осенний завтрак
Тыква — универсальный и вкусный ингредиент. Из нее получаются фантастически вкусная выпечка и супы, а от варенья из тыквы вы придете в восторг!
А еще Shuba предлагает приготовить из тыквы вкусные, мягкие и потрясающе яркие блины. Тесто для них очень простое, и вы даже можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике, чтобы утром быстрее приготовить завтрак. Пробуем?
Как приготовить тыквенные блины
Ингредиенты на 6 порций:
- тыква — 200 г;
- творог 9% — 200 г; ;
- кефир 2,5% — 200 мл;
- молоко 2,8% — 200 мл;
- яйца куриные — 2 шт.;
- мука пшеничная — 200 г;
- соль — по вкусу;
- сода пищевая — 5 г;
- сахар — 50 г;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, нарежьте кубиками и отварите в небольшом количестве воды в течение 10 минут. Воду слейте, тыкву пюрируйте и дайте ей немного остыть.
- Остывшее пюре смешайте с творогом, кефиром, молоком, яйцами, мукой, содой и сахаром. Венчиком перемешайте до однородного состояния.
- На сковороду с растительным маслом выложите порцию тыквенной массы и распределите по всей поверхности. Блин жарьте на небольшом огне с двух сторон до румяности по 3-4 минуты с каждой стороны. Сковороду каждый раз смазывайте растительнім маслом.
Подавайте блины теплыми, с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или джемом. Приятного аппетита!