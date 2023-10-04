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"Чизбургер", но не сендвич: приготовьте необычный обед в американском стиле

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Это блюдо полюбят даже гурманы Новость обновлена 04 октября 2023, 18:21
Это блюдо полюбят даже гурманы. Фото shuba.life

Вкусное сочетание несочетаемого

Американская кухня — это не только пышные пончики и сэндвичи. Это еще и необычные супы.

Shuba делится секретом необычного чизбургер-супа. В нем ингредиенты чизбургера — говяжий фарш, бекон и сыр — превращаются в суп, а от первого блюда в нем лук, сельдерей и картофель. Этот сливочный сытный суп точно разнообразит обеденное меню.

Как приготовить суп "Чизбургер"

Ингредиенты на 6 порций:

  • оливковое масло — 20 мл;
  • бекон — 8 шт.;
  • говяжий фарш — 500 г;
  • картофель — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сельдерей, стебель — 1 шт.;
  • приправа "Итальянские травы" — 10 г;
  • соль — 5 г;
  • перец черный молотый — 5 г;
  • мука пшеничная — 60 г;
  • говяжий бульон — 500 мл;
  • молоко 2,8% — 400 мл;
  • сливочный сыр — 225 г;
  • сыр чеддер — 300 г;
  • лук зеленый — 10 г.

Способ приготовления:

  1. Бекон нарежьте небольшими кусочками.
  2. Кастрюлю поставьте на маленький огонь, влейте оливковое масло и добавьте кусочки бекона. Помешивая, готовьте около 6-7 минут, пока бекон не станет хрустящим. Половину бекона отложите в миску — он еще пригодиться.
  3. Огонь увеличьте до среднего. В кастрюлю с беконом добавьте говяжий фарш, подрумяньте. Помешивая, готовьте около 5-6 минут.
  4. Картошку помойте, почистите и нарежьте кубиками. Лук почистите и натрите на крупной терке. Стебель сельдерея помойте и нарежьте кубиками. Добавьте картофель, лук, сельдерей, итальянскую приправу, соль и черный перец в фарш. Помешивая, готовьте 6-7 минут до мягкости овощей.
  5. В массу добавьте муку, перемешайте и готовьте около минуты. Туда же отправьте говяжий бульон и молоко, перемешайте. Суп должен немного загустеть.
  6. Когда суп закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 6-8 минут, пока картофель не станет мягким. Добавьте сливочный сыр и чеддер, перемешайте, пока оба сыра не растворятся в супе. Не доводите суп до кипения после добавления сыра.
  7. Когда растворится сыр, разлейте суп по тарелкам и украсьте дополнительным количеством сыра, беконом и нарезанным зеленым луком.

Рекомендуем подавать суп с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.

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