"Чизбургер", но не сендвич: приготовьте необычный обед в американском стиле
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Вкусное сочетание несочетаемого
Американская кухня — это не только пышные пончики и сэндвичи. Это еще и необычные супы.
Shuba делится секретом необычного чизбургер-супа. В нем ингредиенты чизбургера — говяжий фарш, бекон и сыр — превращаются в суп, а от первого блюда в нем лук, сельдерей и картофель. Этот сливочный сытный суп точно разнообразит обеденное меню.
Как приготовить суп "Чизбургер"
Ингредиенты на 6 порций:
- оливковое масло — 20 мл;
- бекон — 8 шт.;
- говяжий фарш — 500 г;
- картофель — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- сельдерей, стебель — 1 шт.;
- приправа "Итальянские травы" — 10 г;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый — 5 г;
- мука пшеничная — 60 г;
- говяжий бульон — 500 мл;
- молоко 2,8% — 400 мл;
- сливочный сыр — 225 г;
- сыр чеддер — 300 г;
- лук зеленый — 10 г.
Способ приготовления:
- Бекон нарежьте небольшими кусочками.
- Кастрюлю поставьте на маленький огонь, влейте оливковое масло и добавьте кусочки бекона. Помешивая, готовьте около 6-7 минут, пока бекон не станет хрустящим. Половину бекона отложите в миску — он еще пригодиться.
- Огонь увеличьте до среднего. В кастрюлю с беконом добавьте говяжий фарш, подрумяньте. Помешивая, готовьте около 5-6 минут.
- Картошку помойте, почистите и нарежьте кубиками. Лук почистите и натрите на крупной терке. Стебель сельдерея помойте и нарежьте кубиками. Добавьте картофель, лук, сельдерей, итальянскую приправу, соль и черный перец в фарш. Помешивая, готовьте 6-7 минут до мягкости овощей.
- В массу добавьте муку, перемешайте и готовьте около минуты. Туда же отправьте говяжий бульон и молоко, перемешайте. Суп должен немного загустеть.
- Когда суп закипит, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 6-8 минут, пока картофель не станет мягким. Добавьте сливочный сыр и чеддер, перемешайте, пока оба сыра не растворятся в супе. Не доводите суп до кипения после добавления сыра.
- Когда растворится сыр, разлейте суп по тарелкам и украсьте дополнительным количеством сыра, беконом и нарезанным зеленым луком.
Рекомендуем подавать суп с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.