Самый простой рецепт куриной грудки: 15 минут - и ужин на столе
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Такое мяско никогда не надоест
Каждый кулинар хоть иногда задает себе вопрос, как вкусно и бюджетно накормить семью. И если у вас в холодильнике только куриная грудка, то этот рецепт именно для вас.
С "Бабусиними рецептами" вы приготовите вкусное мясо с помощью только простых специй. Но можете быть уверены – от такого блюда никто не сможет отказаться.
Как приготовить жареную куриную грудку
Ингредиенты:
- куриная грудка – 3 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука – 60 г;
- сливочное масло для жарки + подсолнечное масло по необходимости;
- чеснок – 4 зубчика;
- яблочный уксус – 0,5 ст. л.;
- соевый соус – 1 ст. л.;
- мед – 90 г;
- зеленый лук – 1 пучок.
Способ приготовления:
- Куриную грудку моем, на поверхности делаем крестовые глубокие надрезы, которые посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.
- В сковороде растапливаем сливочное масло. Чеснок моем и мелко шинкуем.
- Каждую грудку обваливаем в муке, выкладываем в сковороду со сливочным маслом, жарим на среднем огне. Во время приготовления переворачиваем несколько раз.
- Между куриными грудками выкладываем нарезанный чеснок, немного его обжариваем. В сковороду добавляем мед, соевый соус и яблочный уксус. Смесь доводим до кипения, еще 2-3 минуты варим до загустения. В конце приготовления посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.
Подаем куриную грудку с вкуснейшим картофельным пюре. Приятного аппетита!