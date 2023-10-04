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Самый простой рецепт куриной грудки: 15 минут - и ужин на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочная куриная грудка получится без лишней суеты на кухне
Сочная куриная грудка получится без лишней суеты на кухне. Фото babusyni-retsepty

Такое мяско никогда не надоест

Каждый кулинар хоть иногда задает себе вопрос, как вкусно и бюджетно накормить семью. И если у вас в холодильнике только куриная грудка, то этот рецепт именно для вас.

С "Бабусиними рецептами" вы приготовите вкусное мясо с помощью только простых специй. Но можете быть уверены – от такого блюда никто не сможет отказаться.

Как приготовить жареную куриную грудку

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 3 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мука – 60 г;
  • сливочное масло для жарки + подсолнечное масло по необходимости;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • яблочный уксус – 0,5 ст. л.;
  • соевый соус – 1 ст. л.;
  • мед – 90 г;
  • зеленый лук – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку моем, на поверхности делаем крестовые глубокие надрезы, которые посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.
  2. В сковороде растапливаем сливочное масло. Чеснок моем и мелко шинкуем.
  3. Каждую грудку обваливаем в муке, выкладываем в сковороду со сливочным маслом, жарим на среднем огне. Во время приготовления переворачиваем несколько раз.
  4. Между куриными грудками выкладываем нарезанный чеснок, немного его обжариваем. В сковороду добавляем мед, соевый соус и яблочный уксус. Смесь доводим до кипения, еще 2-3 минуты варим до загустения. В конце приготовления посыпаем мелко нарезанным зеленым луком.

Подаем куриную грудку с вкуснейшим картофельным пюре. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Куриная грудка #Готовим дома