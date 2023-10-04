Эту грибную намазку с секретом гости никогда не забудут

Один ингредиент добавит блюду пикантности

Дружеские посиделки, деловая встреча или семейный ужин — ни одно из этих событий не происходит без самых разнообразных намазок. Просты в приготовлении, они удобны и на случай неожиданных гостей, и в случае внезапного голода.

Сегодня мы вместе с Shuba предлагаем приготовить пикантный грибной паштет. В чем его пикантность? При приготовлении этого блюда мы добавим немножечко хрена. Безусловно, для более нежного вкуса вы можете уменьшить заявленное количество или не добавлять его вообще. Однако именно этот ингредиент придаст паштету яркости. Такой паштет может подаваться и как отдельное блюдо, и как намазка на бутерброды, или можно заполнить им тарталетки.

Как приготовить грибной паштет с хреном

Ингредиенты на 4 порции:

шампиньоны — 250 г;

оливковое масло — 30 мл;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

зелень — 20 г;

сыр мягкий — 60 г;

хрен белый, маринованный — 30 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы и зелень помойте, обсушите и измельчите. Очищенный чеснок пропустите через пресс. Разогрейте растительное масло в сковороде. Отправьте в сковороду грибы с чесноком, обжарьте в течение 5 минут. Охлажденные грибы смешайте с сыром, зеленью и хреном. Посолите, измельчите блендером. Паштет отправьте на пару часов в холодильник для охлаждения и подавайте к столу.

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