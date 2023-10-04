Рыба по-французски: как из дешевого минтая приготовить ресторанное блюдо

Эту рыбку полюбят абсолютно все

Если вы очень любите мясо по-французски, то этот рецепт вы точно оцените. Но сегодня мы приготовим не мясо, а рыбу.

Рыбка под шубкой по рецепту "Господиньки" получится не просто вкусной, а непревзойденной. Семья и друзья спросят, где вы заказывали это блюдо. Они никогда не подумают, что вы приготовили рыбку сами. Также приятно, что такое непревзойденное блюдо можно приготовить из бюджетных продуктов. Попробуем?

Как приготовить рыбу по-французски

Ингредиенты:

800 г филе минтая;

1 ст. л. бальзамического соуса;

1 ст. л. горчицы;

2 ст. л. сметаны;

2 моркови;

2 луковицы;

50 г твердого сыра;

соль, перец по своему вкусу.

Способ приготовления:

Минтай обрабатываем от костей. Готовое филе нарезаем порционными кусочками. Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом, отправляем туда рыбу. Солим и перчим ее по своему вкусу. В отдельной миске смешиваем горчицу и бальзамический соус, перемешиваем. Полученным маринадом смазываем рыбу и оставляем на 15 минут. В это время очищенную морковь натираем на терке, лук нарезаем произвольными кусочками. Жарим на сковороде до мягкости, солим и перчим по вкусу. Готовые овощи перекладываем на рыбу, сверху смазываем сметаной и присыпаем тертым сыром. Блюдо отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Любители блюд по-французски могут приготовить кабачки по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо из простых продуктов.