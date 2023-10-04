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Их не попробуете даже в ресторане: всех удивят драники с творогом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовим любимое блюдо по-новому
Готовим любимое блюдо по-новому. Фото vazhnoznat.com

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Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля.

Сегодня мы разнообразим наше меню и вместе с Foodoboz приготовим необычные драники с творогом. Получатся они настолько нежными и румяными, что вряд ли кто-то откажется еще от одного.

Как приготовить драники с творогом

Ингредиенты:

  • картошка — 2 кг;
  • творог — 400 г;
  • лук — 2-3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • пшеничная мука — 3-4 ст. л.;
  • бекон — 200-300 г;
  • соль, перец черный молотый, подсолнечное масло, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель и одну луковицу моем, чистим и натираем на мелкой терке или измельчаем блендером. Зелень мелко нарезаем.
  2. В отдельной миске разбиваем яйца, добавляем перец черный молотый, соль, все тщательно перемешиваем. Затем вливаем смесь в творог, перемешиваем.
  3. Полученную творожную смесь отправляем в картошку. Туда же добавляем зелень и муку, все хорошо перемешиваем.
  4. На сковородку с разогретым маслом ложкой выкладываем драники. Обжариваем их до золотистого цвета с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  5. Для приготовления зажарки мелко нарезаем бекон и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Готовый бекон выкладываем на бумажную салфетку.
  6. На этой же сковороде обжариваем до готовности измельченный лук.
  7. В тарелку выкладываем часть драников, добавляем немного зажарки, сверху снова кладем драники и присыпаем зажаркой. Перед подачей разогреваем блюдо в духовке в течении 10-ти минут.

Подаем драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!

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#Рецепт #Творог #Драники #Готовим дома