Их не попробуете даже в ресторане: всех удивят драники с творогом
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Золотистые драники со сметаной – отдельный вид удовольствия. Это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля.
Сегодня мы разнообразим наше меню и вместе с Foodoboz приготовим необычные драники с творогом. Получатся они настолько нежными и румяными, что вряд ли кто-то откажется еще от одного.
Как приготовить драники с творогом
Ингредиенты:
- картошка — 2 кг;
- творог — 400 г;
- лук — 2-3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 3-4 ст. л.;
- бекон — 200-300 г;
- соль, перец черный молотый, подсолнечное масло, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель и одну луковицу моем, чистим и натираем на мелкой терке или измельчаем блендером. Зелень мелко нарезаем.
- В отдельной миске разбиваем яйца, добавляем перец черный молотый, соль, все тщательно перемешиваем. Затем вливаем смесь в творог, перемешиваем.
- Полученную творожную смесь отправляем в картошку. Туда же добавляем зелень и муку, все хорошо перемешиваем.
- На сковородку с разогретым маслом ложкой выкладываем драники. Обжариваем их до золотистого цвета с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Для приготовления зажарки мелко нарезаем бекон и обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета. Готовый бекон выкладываем на бумажную салфетку.
- На этой же сковороде обжариваем до готовности измельченный лук.
- В тарелку выкладываем часть драников, добавляем немного зажарки, сверху снова кладем драники и присыпаем зажаркой. Перед подачей разогреваем блюдо в духовке в течении 10-ти минут.
Подаем драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!