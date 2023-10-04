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Приготовить проще, чем заказать пиццу: эту запеканку будут просить ежедневно (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Это блюдо покорит сердце каждого
Это блюдо покорит сердце каждого. Фото cookbook.in.ua

Смешали, запекли — и вкуснятина на столе

Армянский лаваш – идеальный продукт для приготовления разнообразных вкусных блюд. Он выручает в случае, если хочется чего-то вкусненького, но нет времени готовить. Это прекрасная альтернатива хлеба, из лаваша можно приготовить вкуснейшую пиццу, необычные пироги и запеканки.

Сегодня мы приготовим необычную запеканку из лаваша по рецепту inna_kalancha. Почему необычную? Потому что среди ингредиентов — и кисломолочный творог, и твердый сыр. Готовить вкуснятину несложно — просто все перемешать, отправить в духовку и наслаждаться потрясающим результатом. Проверим?

Как приготовить запеканку из лаваша

Ингредиенты:

  • творог – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • твердый сыр – 100 г;
  • лаваш – 150 г;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
  2. Твердый сыр натрите на крупной терке, лаваш можно нарезать ножницами. Все добавьте в творожную массу, хорошо перемешайте и выложите в форму для запекания.
  3. Запеканку готовьте в разогретой духовке при 180 градусов до румяной корочки около 40 минут.

Армянский лаваш приготовьте по рецепту "Телеграфа". Это вкусная альтернатива магазинному.

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#Рецепт #Запеканка #Лаваш #Готовим дома