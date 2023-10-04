Приготовить проще, чем заказать пиццу: эту запеканку будут просить ежедневно (видео)

Смешали, запекли — и вкуснятина на столе

Армянский лаваш – идеальный продукт для приготовления разнообразных вкусных блюд. Он выручает в случае, если хочется чего-то вкусненького, но нет времени готовить. Это прекрасная альтернатива хлеба, из лаваша можно приготовить вкуснейшую пиццу, необычные пироги и запеканки.

Сегодня мы приготовим необычную запеканку из лаваша по рецепту inna_kalancha. Почему необычную? Потому что среди ингредиентов — и кисломолочный творог, и твердый сыр. Готовить вкуснятину несложно — просто все перемешать, отправить в духовку и наслаждаться потрясающим результатом. Проверим?

Как приготовить запеканку из лаваша

Ингредиенты:

творог – 300 г;

яйца – 3 шт.;

молоко – 150 мл;

твердый сыр – 100 г;

лаваш – 150 г;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Твердый сыр натрите на крупной терке, лаваш можно нарезать ножницами. Все добавьте в творожную массу, хорошо перемешайте и выложите в форму для запекания. Запеканку готовьте в разогретой духовке при 180 градусов до румяной корочки около 40 минут.

Армянский лаваш приготовьте по рецепту "Телеграфа". Это вкусная альтернатива магазинному.