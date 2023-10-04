Приготовить проще, чем заказать пиццу: эту запеканку будут просить ежедневно (видео)
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Смешали, запекли — и вкуснятина на столе
Армянский лаваш – идеальный продукт для приготовления разнообразных вкусных блюд. Он выручает в случае, если хочется чего-то вкусненького, но нет времени готовить. Это прекрасная альтернатива хлеба, из лаваша можно приготовить вкуснейшую пиццу, необычные пироги и запеканки.
Сегодня мы приготовим необычную запеканку из лаваша по рецепту inna_kalancha. Почему необычную? Потому что среди ингредиентов — и кисломолочный творог, и твердый сыр. Готовить вкуснятину несложно — просто все перемешать, отправить в духовку и наслаждаться потрясающим результатом. Проверим?
Как приготовить запеканку из лаваша
Ингредиенты:
- творог – 300 г;
- яйца – 3 шт.;
- молоко – 150 мл;
- твердый сыр – 100 г;
- лаваш – 150 г;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- К кисломолочному сыру добавьте яйца, соль, влейте молоко. Все ингредиенты тщательно перемешайте.
- Твердый сыр натрите на крупной терке, лаваш можно нарезать ножницами. Все добавьте в творожную массу, хорошо перемешайте и выложите в форму для запекания.
- Запеканку готовьте в разогретой духовке при 180 градусов до румяной корочки около 40 минут.
Армянский лаваш приготовьте по рецепту "Телеграфа". Это вкусная альтернатива магазинному.