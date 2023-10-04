Вкуснее, чем в МакДональдс: самый простой рецепт картошки по-селянски
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Максимально простое, но вкусное блюдо
Картофель по-селянски – популярное во всем мире блюдо. Его обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри. Готовится просто, овощ можно найти в любом магазине, а блюдо подавать можно как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.
Попробуйте приготовить картофель по-селянски по рецепту Shuba — и вы забудете даже о МакДональдс. В это сложно поверить, но вам понадобиться только картошка и специи. Эта румяная корочка никого не оставит равнодушным.
Как приготовить картофель по-крестьянски в духовке
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 1 кг;
- оливковое масло — 4 ч. л.;
- смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку на 200 °C. Противень застилаем фольгой.
- Картофель моем, чистим. Каждую разрезаем на 4 части.
- Смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом.
- Оливковое масло и специи добавляем к картофелю, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились.
- Картофель выкладываем на противень и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить по румяной корочке.
Подавайте картофель с домашней сметаной или любым другим соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!