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Вкуснее, чем в МакДональдс: самый простой рецепт картошки по-селянски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую картошечку полюбят даже дети
Такую картошечку полюбят даже дети. Фото shuba.life

Максимально простое, но вкусное блюдо

Картофель по-селянски – популярное во всем мире блюдо. Его обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри. Готовится просто, овощ можно найти в любом магазине, а блюдо подавать можно как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Попробуйте приготовить картофель по-селянски по рецепту Shuba — и вы забудете даже о МакДональдс. В это сложно поверить, но вам понадобиться только картошка и специи. Эта румяная корочка никого не оставит равнодушным.

Как приготовить картофель по-крестьянски в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 1 кг;
  • оливковое масло — 4 ч. л.;
  • смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем духовку на 200 °C. Противень застилаем фольгой.
  2. Картофель моем, чистим. Каждую разрезаем на 4 части.
  3. Смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом.
  4. Оливковое масло и специи добавляем к картофелю, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились.
  5. Картофель выкладываем на противень и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить по румяной корочке.

Подавайте картофель с домашней сметаной или любым другим соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома