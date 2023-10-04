Вкуснее, чем в МакДональдс: самый простой рецепт картошки по-селянски

Максимально простое, но вкусное блюдо

Картофель по-селянски – популярное во всем мире блюдо. Его обожают за румяную золотистую корочку, покрывающую каждый ломтик, и за нежный вкус внутри. Готовится просто, овощ можно найти в любом магазине, а блюдо подавать можно как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира.

Попробуйте приготовить картофель по-селянски по рецепту Shuba — и вы забудете даже о МакДональдс. В это сложно поверить, но вам понадобиться только картошка и специи. Эта румяная корочка никого не оставит равнодушным.

Как приготовить картофель по-крестьянски в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 4 ч. л.;

смесь специй универсальная, чеснок сушеный, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем духовку на 200 °C. Противень застилаем фольгой. Картофель моем, чистим. Каждую разрезаем на 4 части. Смешиваем соль, сушеный чеснок и специи с оливковым маслом. Оливковое масло и специи добавляем к картофелю, хорошо встряхиваем и следим, чтобы все равномерно распределились. Картофель выкладываем на противень и ставим в духовку на 40-50 минут. Готовность картофеля можно определить по румяной корочке.

Подавайте картофель с домашней сметаной или любым другим соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!