Яйцо, яблоко и немного хлопьев: такого овсяного печенья вы еще не пробовали

Легко, просто и невероятно вкусно

Осень, зима, весна или лето — вкусной выпечки хочется при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить самостоятельно — тоже замечательная идея, ведь сделать это не так уж и сложно. Мы уже готовили классическое овсяное печенье, теперь попробуем приготовить его с яблоками.

Рецептом хрустящего и нежного печенья делится polli_cooking. С его приготовлением вы справитесь всего за полчаса, а результат вас ошеломит!

Как приготовить овсяное печенье с яблоками

Ингредиенты:

сливочное масло – 60 г;

соль;

сахар – 70 г;

яйца – 1 шт.;

овсяные хлопья – 120 г;

мука – 60 г;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

корица – 1 ч. л.;

яблоки – 1 шт.

Способ приготовления:

К мягкому сливочному маслу добавляем соль и сахар, перетираем все лопаткой до однородной массы. Туда же отправляем яйцо, все перемешиваем. В полученную массу добавляем овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу, все перемешиваем до однородного состояния. Яблоко режем на мелкие кусочки, добавляем в тесто, опять все перемешиваем. Из полученного теста влажными руками формируем печенье, выкладываем его на пергамент. Отправляем в разогретую до 180 градусов на 20-30 минут.

Рекомендуем также приготовить нежнейшее печенье к чаю по рецепту "Телеграфа". Это лучший десерт к чаю!