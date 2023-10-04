Яйцо, яблоко и немного хлопьев: такого овсяного печенья вы еще не пробовали
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Легко, просто и невероятно вкусно
Осень, зима, весна или лето — вкусной выпечки хочется при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить самостоятельно — тоже замечательная идея, ведь сделать это не так уж и сложно. Мы уже готовили классическое овсяное печенье, теперь попробуем приготовить его с яблоками.
Рецептом хрустящего и нежного печенья делится polli_cooking. С его приготовлением вы справитесь всего за полчаса, а результат вас ошеломит!
Как приготовить овсяное печенье с яблоками
Ингредиенты:
- сливочное масло – 60 г;
- соль;
- сахар – 70 г;
- яйца – 1 шт.;
- овсяные хлопья – 120 г;
- мука – 60 г;
- разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
- корица – 1 ч. л.;
- яблоки – 1 шт.
Способ приготовления:
- К мягкому сливочному маслу добавляем соль и сахар, перетираем все лопаткой до однородной массы. Туда же отправляем яйцо, все перемешиваем.
- В полученную массу добавляем овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу, все перемешиваем до однородного состояния.
- Яблоко режем на мелкие кусочки, добавляем в тесто, опять все перемешиваем.
- Из полученного теста влажными руками формируем печенье, выкладываем его на пергамент.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов на 20-30 минут.
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