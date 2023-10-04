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Яйцо, яблоко и немного хлопьев: такого овсяного печенья вы еще не пробовали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полчаса - и вкуснятина на столе
Полчаса - и вкуснятина на столе. Фото odnaminyta.com

Легко, просто и невероятно вкусно

Осень, зима, весна или лето — вкусной выпечки хочется при любой погоде. Конечно, можно купить что-то сладенькое, но приготовить самостоятельно — тоже замечательная идея, ведь сделать это не так уж и сложно. Мы уже готовили классическое овсяное печенье, теперь попробуем приготовить его с яблоками.

Рецептом хрустящего и нежного печенья делится polli_cooking. С его приготовлением вы справитесь всего за полчаса, а результат вас ошеломит!

Как приготовить овсяное печенье с яблоками

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 60 г;
  • соль;
  • сахар – 70 г;
  • яйца – 1 шт.;
  • овсяные хлопья – 120 г;
  • мука – 60 г;
  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • яблоки – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. К мягкому сливочному маслу добавляем соль и сахар, перетираем все лопаткой до однородной массы. Туда же отправляем яйцо, все перемешиваем.
  2. В полученную массу добавляем овсяные хлопья, муку, разрыхлитель и корицу, все перемешиваем до однородного состояния.
  3. Яблоко режем на мелкие кусочки, добавляем в тесто, опять все перемешиваем.
  4. Из полученного теста влажными руками формируем печенье, выкладываем его на пергамент.
  5. Отправляем в разогретую до 180 градусов на 20-30 минут.

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#Рецепт #Яблоки #Готовим дома #Овсяное печенье