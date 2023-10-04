Такие в магазине не купить: вкусные рогалики с повидлом
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Домашнюю выпечку можно очень быстро приготовить из простых ингредиентов
У многих вкус рогаликов ассоциируется с детством – вероятно, мама или бабушка пекли эти вкусности и вы лакомились ими с чаем или молоком. Магазинная выпечка и близко не похожа на ту хрустящую и ароматную из далекого прошлого.
Если у вас есть повидло и желание поностальгировать, рекомендуем приготовить сладкие рогалики из натуральных продуктов. А рецепт нам предлагает smachno.in.ua.
Как приготовить рогалики с повидлом
Ингредиенты:
- маргарин — 200 г
- сметана — 200 г (20% жирности)
- сахар – 2-3 ст. л.
- мука — 350 г
- сода – 1/2 ч. л.
- повидло — 150 г
- пудра сахарная
Способ приготовления:
- Маргарин растопить на водяной бане.
- Вылить его в миску, добавить сметану и сахар, все хорошо смешать.
- Муку просеять, вымешать с содой и добавить в миску. Замесить некрутое тесто. Тесто завернуть в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на 1 час.
- Охлажденное тесто разделить на 6 равных частей.
- Из каждой части раскатать круг толщиной примерно 3 мм, разрезать его на равные треугольники.
- На наружный край каждого треугольника выложить повидло и завернуть внутрь.
- Противень застелить пергаментом, немного смазать маслом и выложить рогалики.
- Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 30 минут.
Если вы любите домашнюю ароматную выпечку, рекомендуем также приготовить рогалики на молоке по рецепту "Телеграфа". Эта простая выпечка из элементарных продуктов получается очень ароматной.