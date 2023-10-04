Такие в магазине не купить: вкусные рогалики с повидлом

Домашнюю выпечку можно очень быстро приготовить из простых ингредиентов

У многих вкус рогаликов ассоциируется с детством – вероятно, мама или бабушка пекли эти вкусности и вы лакомились ими с чаем или молоком. Магазинная выпечка и близко не похожа на ту хрустящую и ароматную из далекого прошлого.

Если у вас есть повидло и желание поностальгировать, рекомендуем приготовить сладкие рогалики из натуральных продуктов. А рецепт нам предлагает smachno.in.ua.

Как приготовить рогалики с повидлом

Ингредиенты:

маргарин — 200 г

сметана — 200 г (20% жирности)

сахар – 2-3 ст. л.

мука — 350 г

сода – 1/2 ч. л.

повидло — 150 г

пудра сахарная

Способ приготовления:

Маргарин растопить на водяной бане. Вылить его в миску, добавить сметану и сахар, все хорошо смешать. Муку просеять, вымешать с содой и добавить в миску. Замесить некрутое тесто. Тесто завернуть в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто разделить на 6 равных частей. Из каждой части раскатать круг толщиной примерно 3 мм, разрезать его на равные треугольники. На наружный край каждого треугольника выложить повидло и завернуть внутрь. Противень застелить пергаментом, немного смазать маслом и выложить рогалики. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 30 минут.

Если вы любите домашнюю ароматную выпечку, рекомендуем также приготовить рогалики на молоке по рецепту "Телеграфа". Эта простая выпечка из элементарных продуктов получается очень ароматной.