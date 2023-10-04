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Такие в магазине не купить: вкусные рогалики с повидлом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусные рогалики к праздничному столу или каждый день
Вкусные рогалики к праздничному столу или каждый день. Фото tuca.com.ua

Домашнюю выпечку можно очень быстро приготовить из простых ингредиентов

У многих вкус рогаликов ассоциируется с детством – вероятно, мама или бабушка пекли эти вкусности и вы лакомились ими с чаем или молоком. Магазинная выпечка и близко не похожа на ту хрустящую и ароматную из далекого прошлого.

Если у вас есть повидло и желание поностальгировать, рекомендуем приготовить сладкие рогалики из натуральных продуктов. А рецепт нам предлагает smachno.in.ua.

Как приготовить рогалики с повидлом

Ингредиенты:

  • маргарин — 200 г
  • сметана — 200 г (20% жирности)
  • сахар – 2-3 ст. л.
  • мука — 350 г
  • сода – 1/2 ч. л.
  • повидло — 150 г
  • пудра сахарная

Способ приготовления:

  1. Маргарин растопить на водяной бане.
  2. Вылить его в миску, добавить сметану и сахар, все хорошо смешать.
  3. Муку просеять, вымешать с содой и добавить в миску. Замесить некрутое тесто. Тесто завернуть в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на 1 час.
  4. Охлажденное тесто разделить на 6 равных частей.
  5. Из каждой части раскатать круг толщиной примерно 3 мм, разрезать его на равные треугольники.
  6. На наружный край каждого треугольника выложить повидло и завернуть внутрь.
  7. Противень застелить пергаментом, немного смазать маслом и выложить рогалики.
  8. Выпекать в разогретой до 180°С духовке около 30 минут.

Если вы любите домашнюю ароматную выпечку, рекомендуем также приготовить рогалики на молоке по рецепту "Телеграфа". Эта простая выпечка из элементарных продуктов получается очень ароматной.

Теги:
#Готовим дома #Рогалики #Рецепти #Випічка