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"Разлетятся" за пару минут: домашние ленивые беляши с фаршем

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Такие ленивые беляши понравятся всем
Такие ленивые беляши понравятся всем. Фото jisty.com.ua

Вкусный и сытный завтрак легко приготовить на сковороде в считанные минуты

Если хочется чего-нибудь вкусненького и не очень полезного, а бежать в ближайшее заведение фаст-фуда далеко, рекомендуем приготовить вкусные ленивые беляши дома. Так вы не только сэкономите деньги, но и ваш желудок скажет вам "спасибо", ведь такая выпечка является сытной и не такой вредной, как уличная еда.

Для этого блюда понадобится небольшое количество ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Їсти".

Как приготовить ленивые беляши с мясом

Ингредиенты:

Тесто:

  • 1 яйцо
  • 400 мл кефира или простокваши
  • 1 ч.л. сахара
  • 2,5-3 стакана муки
  • 0,5 ч.л. соды
  • 0,5 ч.л. соли

Начинка:

  • 300 г мясного фарша
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубка чеснока
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп)
  • подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать. Тесто должно быть как густая сметана. Поэтому, если редко, досыпьте еще муки.
  2. В фарш потереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать.
  3. Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать.
  4. На сковороду налить несколько ложек растительного масла и, когда оно разогреется, ложкой выкладывать тесто. Жарить как оладьи: с обеих сторон.

А если вы любите иногда есть уличную еду, рекомендуем приготовить корн-доги по рецепту "Телеграфа". Это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле.

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#Затрак #Готовим дома #Беляши с мясом