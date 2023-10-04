"Разлетятся" за пару минут: домашние ленивые беляши с фаршем

Вкусный и сытный завтрак легко приготовить на сковороде в считанные минуты

Если хочется чего-нибудь вкусненького и не очень полезного, а бежать в ближайшее заведение фаст-фуда далеко, рекомендуем приготовить вкусные ленивые беляши дома. Так вы не только сэкономите деньги, но и ваш желудок скажет вам "спасибо", ведь такая выпечка является сытной и не такой вредной, как уличная еда.

Для этого блюда понадобится небольшое количество ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Їсти".

Как приготовить ленивые беляши с мясом

Ингредиенты:

Тесто:

1 яйцо

400 мл кефира или простокваши

1 ч.л. сахара

2,5-3 стакана муки

0,5 ч.л. соды

0,5 ч.л. соли

Начинка:

300 г мясного фарша

1 небольшая луковица

2 зубка чеснока

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп)

подсолнечное масло для жарки

Способ приготовления:

В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать. Тесто должно быть как густая сметана. Поэтому, если редко, досыпьте еще муки. В фарш потереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать. Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать. На сковороду налить несколько ложек растительного масла и, когда оно разогреется, ложкой выкладывать тесто. Жарить как оладьи: с обеих сторон.

А если вы любите иногда есть уличную еду, рекомендуем приготовить корн-доги по рецепту "Телеграфа". Это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле.