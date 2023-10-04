"Разлетятся" за пару минут: домашние ленивые беляши с фаршем
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Вкусный и сытный завтрак легко приготовить на сковороде в считанные минуты
Если хочется чего-нибудь вкусненького и не очень полезного, а бежать в ближайшее заведение фаст-фуда далеко, рекомендуем приготовить вкусные ленивые беляши дома. Так вы не только сэкономите деньги, но и ваш желудок скажет вам "спасибо", ведь такая выпечка является сытной и не такой вредной, как уличная еда.
Для этого блюда понадобится небольшое количество ингредиентов, а результат вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Їсти".
Как приготовить ленивые беляши с мясом
Ингредиенты:
Тесто:
- 1 яйцо
- 400 мл кефира или простокваши
- 1 ч.л. сахара
- 2,5-3 стакана муки
- 0,5 ч.л. соды
- 0,5 ч.л. соли
Начинка:
- 300 г мясного фарша
- 1 небольшая луковица
- 2 зубка чеснока
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп)
- подсолнечное масло для жарки
Способ приготовления:
- В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать. Тесто должно быть как густая сметана. Поэтому, если редко, досыпьте еще муки.
- В фарш потереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать.
- Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать.
- На сковороду налить несколько ложек растительного масла и, когда оно разогреется, ложкой выкладывать тесто. Жарить как оладьи: с обеих сторон.
А если вы любите иногда есть уличную еду, рекомендуем приготовить корн-доги по рецепту "Телеграфа". Это сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в горячем масле.