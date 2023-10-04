Укр

Ваши гости будут умолять поделиться рецептом: домашний сидр из яблок

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный напиток, который можно приготовить на дому
Вкусный напиток, который можно приготовить на дому. Фото http://gurman.co.ua

Классический рецепт яблочного сидра в домашних условиях достаточно прост, и для первого раза рекомендуется попробовать именно его.

Во время сезона яблок можно приготовить не только ароматную выпечку с этими фруктами, но и напиток, полученный в результате брожения яблок – сидр. Он имеет давнюю историю, а первые упоминания о его употреблении встречаются в записях летописцев задолго до нашей эры.

Некоторые источники утверждают, что родиной сидра является Германия, Франция и Испания, но правдивой информации по этому поводу нет. Предлагаем вам приготовить этот прохладный слабоалкогольный напиток самостоятельно по рецепту "gurman".

Как приготовить яблочный сидр?

Ингредиенты:

  • 1 кг ароматных яблок;
  • 50 г изюма;
  • 300 г сахара;
  • 200 мл воды.

Способ приготовления

  1. Яблоки промыть, вырезать сердцевину, обрезать поврежденные или гнилые участки.
  2. Мелко порезать и сложить в банку слоями, пересыпая сахаром.
  3. Сверху выложить изюм – именно они спровоцируют брожение.
  4. Залить водой.
  5. На банку надеть резиновую перчатку, предварительно сделав прокол в одном месте для выхода газов.
  6. Оставить на 10 дней. Пузыри в банке будут свидетельствовать о процессе брожения, а когда их не станет – это означает, что процесс окончен и напиток можно фильтровать.
  7. Сидр перелить в отдельную емкость с помощью ситечка и марли. Хранить в темном прохладном месте.

А если вы любите пробовать домашние слабоалкогольные или алкогольные напитки, рекомендуем приготовить вино из винограда по рецепту "Телеграфа". С этим справится даже новичок.

Теги:
#Напитки #Сидр #Готовим дома