Ваши гости будут умолять поделиться рецептом: домашний сидр из яблок

Классический рецепт яблочного сидра в домашних условиях достаточно прост, и для первого раза рекомендуется попробовать именно его.

Во время сезона яблок можно приготовить не только ароматную выпечку с этими фруктами, но и напиток, полученный в результате брожения яблок – сидр. Он имеет давнюю историю, а первые упоминания о его употреблении встречаются в записях летописцев задолго до нашей эры.

Некоторые источники утверждают, что родиной сидра является Германия, Франция и Испания, но правдивой информации по этому поводу нет. Предлагаем вам приготовить этот прохладный слабоалкогольный напиток самостоятельно по рецепту "gurman".

Как приготовить яблочный сидр?

Ингредиенты:

1 кг ароматных яблок;

50 г изюма;

300 г сахара;

200 мл воды.

Способ приготовления

Яблоки промыть, вырезать сердцевину, обрезать поврежденные или гнилые участки. Мелко порезать и сложить в банку слоями, пересыпая сахаром. Сверху выложить изюм – именно они спровоцируют брожение. Залить водой. На банку надеть резиновую перчатку, предварительно сделав прокол в одном месте для выхода газов. Оставить на 10 дней. Пузыри в банке будут свидетельствовать о процессе брожения, а когда их не станет – это означает, что процесс окончен и напиток можно фильтровать. Сидр перелить в отдельную емкость с помощью ситечка и марли. Хранить в темном прохладном месте.

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