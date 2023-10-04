Ваши гости будут умолять поделиться рецептом: домашний сидр из яблок
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Классический рецепт яблочного сидра в домашних условиях достаточно прост, и для первого раза рекомендуется попробовать именно его.
Во время сезона яблок можно приготовить не только ароматную выпечку с этими фруктами, но и напиток, полученный в результате брожения яблок – сидр. Он имеет давнюю историю, а первые упоминания о его употреблении встречаются в записях летописцев задолго до нашей эры.
Некоторые источники утверждают, что родиной сидра является Германия, Франция и Испания, но правдивой информации по этому поводу нет. Предлагаем вам приготовить этот прохладный слабоалкогольный напиток самостоятельно по рецепту "gurman".
Как приготовить яблочный сидр?
Ингредиенты:
- 1 кг ароматных яблок;
- 50 г изюма;
- 300 г сахара;
- 200 мл воды.
Способ приготовления
- Яблоки промыть, вырезать сердцевину, обрезать поврежденные или гнилые участки.
- Мелко порезать и сложить в банку слоями, пересыпая сахаром.
- Сверху выложить изюм – именно они спровоцируют брожение.
- Залить водой.
- На банку надеть резиновую перчатку, предварительно сделав прокол в одном месте для выхода газов.
- Оставить на 10 дней. Пузыри в банке будут свидетельствовать о процессе брожения, а когда их не станет – это означает, что процесс окончен и напиток можно фильтровать.
- Сидр перелить в отдельную емкость с помощью ситечка и марли. Хранить в темном прохладном месте.
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