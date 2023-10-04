Укр

Вкус, как в детстве: воздушные булочки с корицей

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Домашние булочки с корицей получаются пышными и невероятно ароматными
Домашние булочки с корицей получаются пышными и невероятно ароматными. Фото say7.info

Эти булочки непременно завоюют благосклонность всех, кто их попробует

Осенью можно не только испечь пирог с тыквой, но и приготовить другую ароматную сезонную выпечку, которая создаст особую атмосферу. Булочки с корицей есть в меню многих кафе и кондитерских заведений по всему миру.

Одним из ключевых аспектов успешного приготовления этих вкусностей дома является использование свежих дрожжей, обеспечивающих воздушность и вкусовые качества теста. А рецептом булочек поделились на портале "say 7".

Как приготовить булочки с корицей?

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 10 г сухих дрожжей (или 30 г сырых);
  • 1–1.3 кг муки;
  • 2 яйца;
  • 150 г сливочного масла;
  • 150 г сахара;

Для посыпки:

  • 100 г сахара;
  • 2 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

  1. Для начала нужно приготовить опару. Для этого подогрейте молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Добавьте 2 ч.л. сахара, перемешайте. Добавьте дрожжи и 500 г муки, перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков на 30 мин. Опара должна увеличиться вдвое.
  2. В подошедшую опару добавьте сахар, перемешайте.
  3. Добавьте размягченное масло, перемешайте, затем яйца и снова перемешайте.
  4. Добавьте оставшуюся муку (ее может понадобиться больше или меньше) и замесите тесто. Оно не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам.
  5. Оставьте тесто в теплом месте на 50-60 мин и разрешите ему хорошо подняться.
  6. Разделите тесто на 3 части и раскатайте каждую в прямоугольник толщиной около 3-4 мм.
  7. Для посыпки смешайте сахар и корицу.
  8. На каждую часть равномерно насыпьте сахар с корицей, заверните в рулет и защелкните края.
  9. Нарежьте рулет на кусочки шириной около 3-4 см.
  10. В каждом кусочке сделать надрез, не доходя до конца и разверните. Форма должна напоминать сердечко.
  11. Противень немного смажьте маслом или застелите пергаментом для выпечки, выложите на него булочки и оставьте на 20 мин. в теплом месте.
  12. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите выпечку, рекомендуем также приготовить "цветные" булочки по рецепту "Телеграфа". Они получаются пухлые и ароматные.

Теги:
#Булочки #Корица #Выпечка #Готовим дома