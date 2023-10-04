Вкус, как в детстве: воздушные булочки с корицей

Эти булочки непременно завоюют благосклонность всех, кто их попробует

Осенью можно не только испечь пирог с тыквой, но и приготовить другую ароматную сезонную выпечку, которая создаст особую атмосферу. Булочки с корицей есть в меню многих кафе и кондитерских заведений по всему миру.

Одним из ключевых аспектов успешного приготовления этих вкусностей дома является использование свежих дрожжей, обеспечивающих воздушность и вкусовые качества теста. А рецептом булочек поделились на портале "say 7".

Как приготовить булочки с корицей?

Ингредиенты:

500 мл молока;

10 г сухих дрожжей (или 30 г сырых);

1–1.3 кг муки;

2 яйца;

150 г сливочного масла;

150 г сахара;

Для посыпки:

100 г сахара;

2 ч. л. корицы.

Способ приготовления:

Для начала нужно приготовить опару. Для этого подогрейте молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим. Добавьте 2 ч.л. сахара, перемешайте. Добавьте дрожжи и 500 г муки, перемешайте, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков на 30 мин. Опара должна увеличиться вдвое. В подошедшую опару добавьте сахар, перемешайте. Добавьте размягченное масло, перемешайте, затем яйца и снова перемешайте. Добавьте оставшуюся муку (ее может понадобиться больше или меньше) и замесите тесто. Оно не должно быть крутым и не должно прилипать к рукам. Оставьте тесто в теплом месте на 50-60 мин и разрешите ему хорошо подняться. Разделите тесто на 3 части и раскатайте каждую в прямоугольник толщиной около 3-4 мм. Для посыпки смешайте сахар и корицу. На каждую часть равномерно насыпьте сахар с корицей, заверните в рулет и защелкните края. Нарежьте рулет на кусочки шириной около 3-4 см. В каждом кусочке сделать надрез, не доходя до конца и разверните. Форма должна напоминать сердечко. Противень немного смажьте маслом или застелите пергаментом для выпечки, выложите на него булочки и оставьте на 20 мин. в теплом месте. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

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