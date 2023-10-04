Невероятная хрустящая закуска из кабачков: 20 минут — и готово
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Приготовьте, пока еще есть кабачки
Мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны. Но пока на рынках и в магазинах есть сезонные кабачки, стоит готовить и их.
Вместе с ProstoWay делимся рецептом быстрой закуски. Фишка этого блюда – хрустящий кляр, идеально сочетающийся с кабачками. На все приготовление уйдет всего 20 минут.
Ингредиенты:
- Кабачки
- Соль, перец
- 1 яйцо
- 80 мл молока
- Укроп
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Для закуски лучше всего подойдут молодые овощи с мягкой кожурой. У таких не будет жестких семян.
- Кабачки нарезаем на толстенькие кружочки. Ширина каждого должна составлять около 1 см. Кабачки выкладываем в воду с солью на 15 минут.
- В это время делаем кляр. Одно яйцо смешиваем с молоком (80 мл). В смесь добавляем вымытый, высушенный и измельченный укроп, щепотку соли и немного перца.
- Кабачки достаем из воды и просушиваем бумажными полотенцами. Каждый кусочек сначала погружаем в кляр, а затем в муку.
- Обжариваем кабачковые кружочки на масле, на хорошо разогретой сковороде. Выкладываем на бумажные полотенца – чтобы впитался лишний жир.
Кабачковые кружочки получаются очень вкусными. Если удачно их просушить и перед, и после жарки, то корочка будет по-настоящему хрустящей. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки по-сербски.