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Невероятная хрустящая закуска из кабачков: 20 минут — и готово

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Рецепт блюда максимально прост
Рецепт блюда максимально прост. Фото yizhainfo.pp.ua

Приготовьте, пока еще есть кабачки

Мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны. Но пока на рынках и в магазинах есть сезонные кабачки, стоит готовить и их.

Вместе с ProstoWay делимся рецептом быстрой закуски. Фишка этого блюда – хрустящий кляр, идеально сочетающийся с кабачками. На все приготовление уйдет всего 20 минут.

Ингредиенты:

  • Кабачки
  • Соль, перец
  • 1 яйцо
  • 80 мл молока
  • Укроп
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Для закуски лучше всего подойдут молодые овощи с мягкой кожурой. У таких не будет жестких семян.
  2. Кабачки нарезаем на толстенькие кружочки. Ширина каждого должна составлять около 1 см. Кабачки выкладываем в воду с солью на 15 минут.
  3. В это время делаем кляр. Одно яйцо смешиваем с молоком (80 мл). В смесь добавляем вымытый, высушенный и измельченный укроп, щепотку соли и немного перца.
  4. Кабачки достаем из воды и просушиваем бумажными полотенцами. Каждый кусочек сначала погружаем в кляр, а затем в муку.
  5. Обжариваем кабачковые кружочки на масле, на хорошо разогретой сковороде. Выкладываем на бумажные полотенца – чтобы впитался лишний жир.

Кабачковые кружочки получаются очень вкусными. Если удачно их просушить и перед, и после жарки, то корочка будет по-настоящему хрустящей. Также мы рассказывали, как приготовить кабачки по-сербски.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #кляр