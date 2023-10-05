Будет вдвое вкуснее даже красной рыбы: по этому рецепту солят рыбу опытные кулинары

Удвойте сразу все ингредиенты!

Соленая скумбрия в домашних условиях – отличная закуска, которая на столе исчезает первой. Мы привыкли, что для засолки скумбрии нужно ждать, но рыбкой по этому рецепту вы сможете лакомиться уже на ужин.

Быстрым рецептом малосольной скумбрии делится Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечері". Вам понадобится простой набор продуктов, а результат поразит вас – вы получите вкусное блюдо скумбрия.

Как приготовить малосольную скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.;

соль – 200-250 г;

лимон – 1/2 шт. или 1 шт.;

вода кипяченая;

подсолнечное масло, кориандр в зернах – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Рыбу чистим, моем и нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см. Каждый кусок обваливаем в соли, выкладываем рыбу в миску. Накрываем пищевой пленкой и отставляем на полтора часа просолиться. Через указанное время промываем рыбу от соли, добавляем сок лимона, заливаем кипяченой водой комнатной температуры и отставляем еще на полчаса. Через 30 минут воду сливаем, рыбу промокаем бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Рыбу выкладываем в тарелку, украшаем по желанию, поливаем растительным маслом и посыпаем кориандром в зернах.

С такой скумбрией можно приготовить необычный салат по рецепту "Телеграфа". Он будет уместным на любой праздник.