Проще и быстрее вы десерт не найдете: рецепт самого ленивого штруделя (видео)
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Раз-два — и десерт на столе
Ароматная, пьянящая и вкусная выпечка радует вкусовые рецепторы каждого. Если хочется чего-то сладкого, штрудель с яблоками — лучший осенний выбор. Это австро-венгерская выпечка из очень тонкого слоеного теста стала популярной во многих странах мира.
Однако если на приготовления теста у вас нет времени, отличной альтернативой является лаваш. В него просто нужно завернуть сладкую начинку и запечь. Такой идеей поделилась borzhemsky_healthy_food в Instagram. Простая в приготовлении выпечка получается очень хрустящей и сочной. Попробуем?
Как приготовить ленивый яблочный штрудель из лаваша
Ингредиенты:
- 100 г лаваша
- 370 г. очищенных яблок;
- 3 г. корицы;
- 1 ст.л. меда;
- 1 яичный желток.
Способ приготовления:
- Очищенные яблоки порежьте кубиками, смешайте их с медом и корицей, пожарьте их на сковороде 5 минут.
- Полученную смесь выложите на лист лаваша и сверните его в рулет.
- Взбейте яичный желток и смажьте им лаваш, посыпьте кунжутом или орехами.
- Отправьте яблочный штрудель в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до румяности — вам понадобится около 15 минут.
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