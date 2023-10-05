Проще и быстрее вы десерт не найдете: рецепт самого ленивого штруделя (видео)

Раз-два — и десерт на столе

Ароматная, пьянящая и вкусная выпечка радует вкусовые рецепторы каждого. Если хочется чего-то сладкого, штрудель с яблоками — лучший осенний выбор. Это австро-венгерская выпечка из очень тонкого слоеного теста стала популярной во многих странах мира.

Однако если на приготовления теста у вас нет времени, отличной альтернативой является лаваш. В него просто нужно завернуть сладкую начинку и запечь. Такой идеей поделилась borzhemsky_healthy_food в Instagram. Простая в приготовлении выпечка получается очень хрустящей и сочной. Попробуем?

Как приготовить ленивый яблочный штрудель из лаваша

Ингредиенты:

100 г лаваша

370 г. очищенных яблок;

3 г. корицы;

1 ст.л. меда;

1 яичный желток.

Способ приготовления:

Очищенные яблоки порежьте кубиками, смешайте их с медом и корицей, пожарьте их на сковороде 5 минут. Полученную смесь выложите на лист лаваша и сверните его в рулет. Взбейте яичный желток и смажьте им лаваш, посыпьте кунжутом или орехами. Отправьте яблочный штрудель в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте до румяности — вам понадобится около 15 минут.

Рекомендуем также приготовить итальянский деревенский яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Такая выпечка получится ароматной и невероятно вкусной.