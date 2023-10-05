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Ни духовки, ни возни с мукой: такой чизкейк вы приготовите за 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Десерт будут просить чуть ли не ежедневно
Десерт будут просить чуть ли не ежедневно. Фото ukr.media

У вас потекут слюнки только о мысли о таком десерте

Ароматная выпечка не только радует вкусовые рецепторы, но и дарит дому особую атмосферу уюта. Выпечка – не самое простое, что можно готовить каждый день. Если вам не хочется долго стоять на кухне, то этот рецепт именно для вас.

Для приготовления сливочного торта-чизкейка по рецепту Ukr.Media вам понадобится всего 20 минут – все остальное за вас сделает… холодильник. Вы обрадуете своих близких даже без муки, яиц и желатина. Попробуйте – и убедитесь!

Как приготовить сливочный тортик-чизкейк без духовки.

Ингредиенты для формы 18 см

Для основания:

  • печенье по типу крекер (шоколадное) – 250 г;
  • сливочное масло — 120 г.

Для крема:

  • крем-сыр (как Филадельфия) — 450 г;
  • сахарная пудра — 50 г (2,5 ст. л.);
  • белый шоколад – 280 г (3,5 плитки);
  • сливки жирные 33% — 400 г.

Для украшения:

  • белый шоколад – 40-50 гр.

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Крошку утрамбуйте на дно формы. Отправьте в холодильник, пока готовите крем.
  2. Для приготовления крема смешайте сыр и сахарную пудру. Белый шоколад растопите, вместе с крем-сыром взбейте венчиком.
  3. Отдельно взбейте холодные жирные сливки к стойкой пене, добавьте в творожную массу. Выложите поверх крошки из печенья и выровняйте верх.
  4. Украсьте торт измельченным белоснежным шоколадом и отправьте в холодильник на стабилизацию на 8 часов (можно на ночь).

Предлагаем также приготовить яблочный пирог по рецепту "Телеграфа". Вам также не придется включать духовку.

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#Рецепт #Торт #Десерт #Готовим дома