Ни духовки, ни возни с мукой: такой чизкейк вы приготовите за 20 минут
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У вас потекут слюнки только о мысли о таком десерте
Ароматная выпечка не только радует вкусовые рецепторы, но и дарит дому особую атмосферу уюта. Выпечка – не самое простое, что можно готовить каждый день. Если вам не хочется долго стоять на кухне, то этот рецепт именно для вас.
Для приготовления сливочного торта-чизкейка по рецепту Ukr.Media вам понадобится всего 20 минут – все остальное за вас сделает… холодильник. Вы обрадуете своих близких даже без муки, яиц и желатина. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить сливочный тортик-чизкейк без духовки.
Ингредиенты для формы 18 см
Для основания:
- печенье по типу крекер (шоколадное) – 250 г;
- сливочное масло — 120 г.
Для крема:
- крем-сыр (как Филадельфия) — 450 г;
- сахарная пудра — 50 г (2,5 ст. л.);
- белый шоколад – 280 г (3,5 плитки);
- сливки жирные 33% — 400 г.
Для украшения:
- белый шоколад – 40-50 гр.
Способ приготовления:
- Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным сливочным маслом. Крошку утрамбуйте на дно формы. Отправьте в холодильник, пока готовите крем.
- Для приготовления крема смешайте сыр и сахарную пудру. Белый шоколад растопите, вместе с крем-сыром взбейте венчиком.
- Отдельно взбейте холодные жирные сливки к стойкой пене, добавьте в творожную массу. Выложите поверх крошки из печенья и выровняйте верх.
- Украсьте торт измельченным белоснежным шоколадом и отправьте в холодильник на стабилизацию на 8 часов (можно на ночь).
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