"Драники" по-чешски заменят вам все остальные закуски
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Побывайте в Чехии, не выходя из дома
Чешская кухня богата и знаменита своими мясными блюдами и наваристыми супами. Чехи также очень любят закуску, которая похожа на наши хрустящие драники.
Называется такая закуска брамбораки. Готовится она из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Чехи добавляют майоран, молоко и различные специи. Подают ее как отдельное блюдо или с капустой и копченым мясом. Можно подавать их с мясной начинкой или со шкварками, но обязательно горячими. Вот такое необычное блюдо мы с Zakordon.24tv.ua и приготовим.
Как приготовить традиционные чешские брамбораки
Ингредиенты:
- 80 грамм муки;
- 1 яйцо;
- 800 грамм картофеля;
- подсолнечное масло – для жарки.
При желании также можно добавить 2 – 3 зубка чеснока; копченое сало; молоко; майоран; соль; черный перец; сметану.
Способ приготовления:
- Картофель очистите, помойте, высушите и натрите на мелкой терке. Картофельную массу смешайте с мукой, яйцом и чесноком.
- В полученное тесто для брамбораков добавьте перец, соль и майоран.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Ложкой выкладывайте тесто. Жарьте "оладьи" с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.
- Готовые оладьи выложит сначала на кухонные салфетки или полотенца, чтобы они впитали лишний жир.
Подавайте брамбораки с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!