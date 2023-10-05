"Драники" по-чешски заменят вам все остальные закуски

Побывайте в Чехии, не выходя из дома

Чешская кухня богата и знаменита своими мясными блюдами и наваристыми супами. Чехи также очень любят закуску, которая похожа на наши хрустящие драники.

Называется такая закуска брамбораки. Готовится она из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Чехи добавляют майоран, молоко и различные специи. Подают ее как отдельное блюдо или с капустой и копченым мясом. Можно подавать их с мясной начинкой или со шкварками, но обязательно горячими. Вот такое необычное блюдо мы с Zakordon.24tv.ua и приготовим.

Как приготовить традиционные чешские брамбораки

Ингредиенты:

80 грамм муки;

1 яйцо;

800 грамм картофеля;

подсолнечное масло – для жарки.

При желании также можно добавить 2 – 3 зубка чеснока; копченое сало; молоко; майоран; соль; черный перец; сметану.

Способ приготовления:

Картофель очистите, помойте, высушите и натрите на мелкой терке. Картофельную массу смешайте с мукой, яйцом и чесноком. В полученное тесто для брамбораков добавьте перец, соль и майоран. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Ложкой выкладывайте тесто. Жарьте "оладьи" с двух сторон до золотистой хрустящей корочки. Готовые оладьи выложит сначала на кухонные салфетки или полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Подавайте брамбораки с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!