Нежные и сочные котлетки вы легко приготовите дома: просто замените один ингредиент (видео)
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И к празднику, и для семейного обеда или ужина
Сытные, ароматные мясные котлеты — одно из любимых нами блюд. Рецептов их невероятное множество и у каждого кулинара есть свой проверенный рецепт.
Сегодня мы также приготовим вкусные биточки, но вместо фарша будем использовать рыбу. katarina_movchan утверждает, что такое блюдо получится фантастически сочным. Кстати, рыбу можно взять любую — вкус блюда от этого не изменится.
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- 1 кг филе морской рыбы;
- 100 г батона;
- большая луковица (или две средние);
- яйцо;
- пучок укропа и петрушки;
- соль, перец и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- У батона отрежьте корочку и замочите хлеб в холодной воде. Рыбу и лук порежьте на куски, вместе с отжатым от воды батоном перекрутите их на мясорубке.
- К фаршу добавьте яйцо, зелень, соль, перец и специи, все тщательно перемешайте.
- Чтобы приготовить котлеты в пароварке, вскипятите воду, каждый уровень смажьте растительным маслом и положите сформированные котлеты. Готовьте в течение получаса под закрытой крышкой.
- Чтобы приготовить котлеты в духовке, разогрейте ее до 180 градусов. Сформируйте котлет, выложите их на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекайте 25 минут.
- Чтобы приготовить котлеты на сковороде, сформированные биточки обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте на растительном масле. После того как вы первый раз перевернете котлеты, готовьте их еще в течение 5 минут под закрытой крышкой.
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