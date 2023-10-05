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Нежные и сочные котлетки вы легко приготовите дома: просто замените один ингредиент (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезное и вкусное блюдо для всей семьи
Полезное и вкусное блюдо для всей семьи. Фото prostoway

И к празднику, и для семейного обеда или ужина

Сытные, ароматные мясные котлеты — одно из любимых нами блюд. Рецептов их невероятное множество и у каждого кулинара есть свой проверенный рецепт.

Сегодня мы также приготовим вкусные биточки, но вместо фарша будем использовать рыбу. katarina_movchan утверждает, что такое блюдо получится фантастически сочным. Кстати, рыбу можно взять любую — вкус блюда от этого не изменится.

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • 1 кг филе морской рыбы;
  • 100 г батона;
  • большая луковица (или две средние);
  • яйцо;
  • пучок укропа и петрушки;
  • соль, перец и специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. У батона отрежьте корочку и замочите хлеб в холодной воде. Рыбу и лук порежьте на куски, вместе с отжатым от воды батоном перекрутите их на мясорубке.
  2. К фаршу добавьте яйцо, зелень, соль, перец и специи, все тщательно перемешайте.
  3. Чтобы приготовить котлеты в пароварке, вскипятите воду, каждый уровень смажьте растительным маслом и положите сформированные котлеты. Готовьте в течение получаса под закрытой крышкой.
  4. Чтобы приготовить котлеты в духовке, разогрейте ее до 180 градусов. Сформируйте котлет, выложите их на противень, застеленный пергаментом и смазанный растительным маслом. Запекайте 25 минут.
  5. Чтобы приготовить котлеты на сковороде, сформированные биточки обваляйте в панировочных сухарях и пожарьте на растительном масле. После того как вы первый раз перевернете котлеты, готовьте их еще в течение 5 минут под закрытой крышкой.

Рекомендуем также вкусные котлетки из овсянки и кабачков по рецепту "Телеграфа". Эти биточки получатся вкуснейшими.

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