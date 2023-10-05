Согреет осенью лучше одеяла: этим супчиком любят полакомиться в Италии

Это блюдо полюбят и взрослые, и дети

Итальянская кухня — это не только сытные макароны и сытная пицца. Сегодня мы приготовим итальянское первое блюдо.

Такой яичный суп — важная часть итальянской кухни и любимое блюдо крестьян еще с 15 века. Готовится на овощном бульоне по рецепту Shuba очень быстро. Попробуем?

Как приготовить итальянский яичный суп

Ингредиенты на 4 порции:

бульон овощной — 1 л;

морковь — 1 шт.;

сельдерей, стебель — 1 шт.;

лук порей — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

яйца куриные — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

пармезан тертый — 80 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимон, цедра — 5 г;

петрушка, веточка, соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи помойте и измельчите по вкусу. Морковь, сельдерей и порей обжарьте в сотейнике до мягкости, добавьте чеснок и через минуту влейте бульон (100 мл оставьте). Доведите все до кипения. В отдельной миске смешайте яйца со 100 мл холодного бульона. Туда же отправьте манку, перец, тертый сыр и перемешайте. Помешивая суп, медленно влейте в него яично-сырную смесь. На минимальном огне готовьте 4-5 минут, периодически помешивая. В суп добавьте цедру лимона, разлейте по тарелкам и добавьте зелень, оливковое масло.

Подавайте яичный суп с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.