Согреет осенью лучше одеяла: этим супчиком любят полакомиться в Италии
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Это блюдо полюбят и взрослые, и дети
Итальянская кухня — это не только сытные макароны и сытная пицца. Сегодня мы приготовим итальянское первое блюдо.
Такой яичный суп — важная часть итальянской кухни и любимое блюдо крестьян еще с 15 века. Готовится на овощном бульоне по рецепту Shuba очень быстро. Попробуем?
Как приготовить итальянский яичный суп
Ингредиенты на 4 порции:
- бульон овощной — 1 л;
- морковь — 1 шт.;
- сельдерей, стебель — 1 шт.;
- лук порей — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- яйца куриные — 3 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- пармезан тертый — 80 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимон, цедра — 5 г;
- петрушка, веточка, соль, перец душистый молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи помойте и измельчите по вкусу.
- Морковь, сельдерей и порей обжарьте в сотейнике до мягкости, добавьте чеснок и через минуту влейте бульон (100 мл оставьте). Доведите все до кипения.
- В отдельной миске смешайте яйца со 100 мл холодного бульона. Туда же отправьте манку, перец, тертый сыр и перемешайте.
- Помешивая суп, медленно влейте в него яично-сырную смесь. На минимальном огне готовьте 4-5 минут, периодически помешивая.
- В суп добавьте цедру лимона, разлейте по тарелкам и добавьте зелень, оливковое масло.
Подавайте яичный суп с хлебом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.