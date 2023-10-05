Ни грамма муки, ни секунды в духовке: эту пиццу вы приготовите за пять минут

Этот рецепт всегда будет у вас под рукой

Пицца — популярное блюдо итальянской кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. И если вы перепробовали самые разнообразные рецепты, предлагаем самый простой и необычный.

Мало того, что вы приготовите это блюдо по рецепту "УНИАНА" всего за пять минут, так вам еще и не нужно будет морочить себе голову замешиванием теста и возней с мукой. А подача в чашке сделает ее внешний вид настолько необычным, что понравится даже самым привередливым детям. Этот рецепт вас выручит, когда нет времени на готовку.

Как приготовить быструю пиццу в микроволновке

Ингредиенты:

тостовый хлеб — 1 кусок;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

твердый сыр — 50 г;

ветчина — 50 г;

оливки — 50 г;

кетчуп и майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб на кубики и выкладываем их на дно достаточно широкой кружки. Все смазываем кетчупом и майонезом. Сыр натираем и делим на две части. Одну часть смешиваем в отдельной емкости с яйцом и молоком. Полученную смесь выкладываем на хлеб в кружке. Ветчину и оливки нарезаем, выкладываем в чашку следующим слоем и посыпаем остатками тертого сыра. Пиццу в чашке отправляем в микроволновку на 3-5 минут. Через указанное время достаем и наслаждаемся.

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