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Ни грамма муки, ни секунды в духовке: эту пиццу вы приготовите за пять минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
За пиццу в чашке подерутся и взрослые, и дети
За пиццу в чашке подерутся и взрослые, и дети. Фото unian.ua

Этот рецепт всегда будет у вас под рукой

Пицца — популярное блюдо итальянской кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. И если вы перепробовали самые разнообразные рецепты, предлагаем самый простой и необычный.

Мало того, что вы приготовите это блюдо по рецепту "УНИАНА" всего за пять минут, так вам еще и не нужно будет морочить себе голову замешиванием теста и возней с мукой. А подача в чашке сделает ее внешний вид настолько необычным, что понравится даже самым привередливым детям. Этот рецепт вас выручит, когда нет времени на готовку.

Как приготовить быструю пиццу в микроволновке

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб — 1 кусок;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • ветчина — 50 г;
  • оливки — 50 г;
  • кетчуп и майонез — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хлеб на кубики и выкладываем их на дно достаточно широкой кружки. Все смазываем кетчупом и майонезом.
  2. Сыр натираем и делим на две части. Одну часть смешиваем в отдельной емкости с яйцом и молоком. Полученную смесь выкладываем на хлеб в кружке.
  3. Ветчину и оливки нарезаем, выкладываем в чашку следующим слоем и посыпаем остатками тертого сыра.
  4. Пиццу в чашке отправляем в микроволновку на 3-5 минут. Через указанное время достаем и наслаждаемся.

Предлагаем приготовить также итальянские кальцоне с мясом по рецепту "Телеграфа". Это потрясающая закуска понравится всем.

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