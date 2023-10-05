Ни грамма муки, ни секунды в духовке: эту пиццу вы приготовите за пять минут
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Этот рецепт всегда будет у вас под рукой
Пицца — популярное блюдо итальянской кухни, которое прочно вошло в нашу жизнь. И если вы перепробовали самые разнообразные рецепты, предлагаем самый простой и необычный.
Мало того, что вы приготовите это блюдо по рецепту "УНИАНА" всего за пять минут, так вам еще и не нужно будет морочить себе голову замешиванием теста и возней с мукой. А подача в чашке сделает ее внешний вид настолько необычным, что понравится даже самым привередливым детям. Этот рецепт вас выручит, когда нет времени на готовку.
Как приготовить быструю пиццу в микроволновке
Ингредиенты:
- тостовый хлеб — 1 кусок;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.;
- твердый сыр — 50 г;
- ветчина — 50 г;
- оливки — 50 г;
- кетчуп и майонез — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб на кубики и выкладываем их на дно достаточно широкой кружки. Все смазываем кетчупом и майонезом.
- Сыр натираем и делим на две части. Одну часть смешиваем в отдельной емкости с яйцом и молоком. Полученную смесь выкладываем на хлеб в кружке.
- Ветчину и оливки нарезаем, выкладываем в чашку следующим слоем и посыпаем остатками тертого сыра.
- Пиццу в чашке отправляем в микроволновку на 3-5 минут. Через указанное время достаем и наслаждаемся.
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