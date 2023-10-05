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Закуска "Лисичка": этот яркий салат из нескольких продуктов гости съедят вместе с тарелкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень сочный пикантный салат Новость обновлена 05 октября 2023, 12:01
Очень сочный пикантный салат. Фото Podobaika.com

Идеально и на каждый день, и к праздничному столу

Мы рассказывали, как приготовить простой и сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом пикантной закуски "Лисичка".

На вид это самая обычная морковь с чесноком, но на самом деле салат особенный. Он яркий, ароматный и необычный.

Ингредиенты:

  • Морковь сырая – 300 г
  • Сыр – 160-180 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Майонез – 3 полных ст. ложки

Способ приготовления:

  1. Морковь для салата выбираем большую и сочную – от этого зависит вкус. Моем ее, чистим и натираем. Лучше выбирать крупную терку — так кусочки останутся сочными.
  2. Колбасный сыр тоже натираем, такими же кусочками, как и морковь. Именно этот ингредиент придаст салату легкий копченый аромат и вкус.
  3. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс или измельченный каким-либо другим образом. Перчим, при необходимости подсаливаем. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Салат можно подавать сразу, но если дать ему немного настояться, будет еще вкуснее. Блюде хватит 20-30 минут в холодильнике. Также мы делились рецептом интересной грибной намазки на хлеб.

Теги:
#Рецепт #Салат #Чеснок #Морковь