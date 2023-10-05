Закуска "Лисичка": этот яркий салат из нескольких продуктов гости съедят вместе с тарелкой

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Мы рассказывали, как приготовить простой и сытный салат из баклажанов. Теперь делимся рецептом пикантной закуски "Лисичка".

На вид это самая обычная морковь с чесноком, но на самом деле салат особенный. Он яркий, ароматный и необычный.

Ингредиенты:

Морковь сырая – 300 г

Сыр – 160-180 г

Чеснок – 4 зубчика

Черный молотый перец – по вкусу

Майонез – 3 полных ст. ложки

Способ приготовления:

Морковь для салата выбираем большую и сочную – от этого зависит вкус. Моем ее, чистим и натираем. Лучше выбирать крупную терку — так кусочки останутся сочными. Колбасный сыр тоже натираем, такими же кусочками, как и морковь. Именно этот ингредиент придаст салату легкий копченый аромат и вкус. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс или измельченный каким-либо другим образом. Перчим, при необходимости подсаливаем. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Салат можно подавать сразу, но если дать ему немного настояться, будет еще вкуснее. Блюде хватит 20-30 минут в холодильнике. Также мы делились рецептом интересной грибной намазки на хлеб.