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В самые вкусные сырники не нужно класть муку: удивительный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие сырнички получаются гораздо нежнее мучных Новость обновлена 05 октября 2023, 13:09
Такие сырнички получаются гораздо нежнее мучных. Фото 24tv.ua

Прекрасное блюдо к завтраку и не только

Мы рассказывали, как приготовить очень нежные тоненькие блины. Теперь делимся рецептом вкуснейших сырников – в них не нужно класть муку.

Также их можно пожарить и без масла – так они будут гораздо полезнее. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • сыр – 500 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пакетик;
  • манка – 5 ст. л.;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Сначала сыр нужно перетереть вилкой. Можно также пробить блендером или протереть через сито – главное, чтобы масса стала однородной.
  2. Затем добавляем в сыр другие компоненты. Тщательно перемешиваем.
  3. Как только тесто будет готово, оставляем его настояться около 15-30 минут. За это время должна набухнуть манка.
  4. Формируем сырники и параллельно включаем духовку разогреваться. Противень застилаем пергаментом, последний можно смазать маслом.
  5. Выкладываем сформированные сырники на противень. Выпекаем при 180 градусах около 10-15 минут.

Дополнить сырники можно изюмом или курагой – так станет еще вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить замечательные булочки с изюмом.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Манка #Сырники