В самые вкусные сырники не нужно класть муку: удивительный рецепт
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Прекрасное блюдо к завтраку и не только
Мы рассказывали, как приготовить очень нежные тоненькие блины. Теперь делимся рецептом вкуснейших сырников – в них не нужно класть муку.
Также их можно пожарить и без масла – так они будут гораздо полезнее. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- сыр – 500 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- манка – 5 ст. л.;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Сначала сыр нужно перетереть вилкой. Можно также пробить блендером или протереть через сито – главное, чтобы масса стала однородной.
- Затем добавляем в сыр другие компоненты. Тщательно перемешиваем.
- Как только тесто будет готово, оставляем его настояться около 15-30 минут. За это время должна набухнуть манка.
- Формируем сырники и параллельно включаем духовку разогреваться. Противень застилаем пергаментом, последний можно смазать маслом.
- Выкладываем сформированные сырники на противень. Выпекаем при 180 градусах около 10-15 минут.
Дополнить сырники можно изюмом или курагой – так станет еще вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить замечательные булочки с изюмом.