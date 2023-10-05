В самые вкусные сырники не нужно класть муку: удивительный рецепт

Прекрасное блюдо к завтраку и не только

Мы рассказывали, как приготовить очень нежные тоненькие блины. Теперь делимся рецептом вкуснейших сырников – в них не нужно класть муку.

Также их можно пожарить и без масла – так они будут гораздо полезнее. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

сыр – 500 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2-3 ст. л.;

ванильный сахар – 1 пакетик;

манка – 5 ст. л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Сначала сыр нужно перетереть вилкой. Можно также пробить блендером или протереть через сито – главное, чтобы масса стала однородной. Затем добавляем в сыр другие компоненты. Тщательно перемешиваем. Как только тесто будет готово, оставляем его настояться около 15-30 минут. За это время должна набухнуть манка. Формируем сырники и параллельно включаем духовку разогреваться. Противень застилаем пергаментом, последний можно смазать маслом. Выкладываем сформированные сырники на противень. Выпекаем при 180 градусах около 10-15 минут.

Дополнить сырники можно изюмом или курагой – так станет еще вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить замечательные булочки с изюмом.