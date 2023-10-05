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Никто не догадается, из чего конфеты: быстрые мармеладки к чаю

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Невероятно вкусные домашние сладости Новость обновлена 05 октября 2023, 14:20
Невероятно вкусные домашние сладости. Фото hyser.com.ua

Все будут в восторге от такого лакомства

Мы рассказывали, как закрыть на зиму яблочный мармелад. Теперь делимся рецептом лакомства из еще одного осеннего сезонного продукта — тыквы.

Готовится от очень просто. На портале "Школа Жизни" поделились рецептом сладкого упругого мармелада на агар-агаре.

Ингредиенты:

  • тыквенная мякоть — 500 г
  • лимонный сок — 50 мл
  • сахар — 80 г
  • агар-агар — 7 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим от кожуры, нарезаем кубиками и заливаем водой. Нужно, чтобы вода только чуть-чуть покрыла тыкву.
  2. Доводим до кипения и варим до мягкости на среднем огне. На готовность проверяем ножом.
  3. Пока варится тыква, я выжимаем лимон. Агар-агар смешиваем с 4 столовыми ложками чистой воды.
  4. С готовой тыквы сцеживаем воду и возвращаем ее в кастрюлю. Перебиваем блендером, добавляем сахар и лимонный сок.
  5. Нагреваем, перемешиваем и доводим до кипения. Провариваем на медленном огне минут 5-7, а затем добавляем агар-агар.
  6. Все тщательно перемешиваем и провариваем еще 5 минут. Затем разливаем по формочкам.

Через 2-3 часа мармелад схватится в холодильнике и его можно будет доставать. Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как дома приготовить халву.

Теги:
#Рецепт #Сладости #Тыква #Десерт