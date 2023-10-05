Никто не догадается, из чего конфеты: быстрые мармеладки к чаю
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Все будут в восторге от такого лакомства
Мы рассказывали, как закрыть на зиму яблочный мармелад. Теперь делимся рецептом лакомства из еще одного осеннего сезонного продукта — тыквы.
Готовится от очень просто. На портале "Школа Жизни" поделились рецептом сладкого упругого мармелада на агар-агаре.
Ингредиенты:
- тыквенная мякоть — 500 г
- лимонный сок — 50 мл
- сахар — 80 г
- агар-агар — 7 г
Способ приготовления:
- Тыкву чистим от кожуры, нарезаем кубиками и заливаем водой. Нужно, чтобы вода только чуть-чуть покрыла тыкву.
- Доводим до кипения и варим до мягкости на среднем огне. На готовность проверяем ножом.
- Пока варится тыква, я выжимаем лимон. Агар-агар смешиваем с 4 столовыми ложками чистой воды.
- С готовой тыквы сцеживаем воду и возвращаем ее в кастрюлю. Перебиваем блендером, добавляем сахар и лимонный сок.
- Нагреваем, перемешиваем и доводим до кипения. Провариваем на медленном огне минут 5-7, а затем добавляем агар-агар.
- Все тщательно перемешиваем и провариваем еще 5 минут. Затем разливаем по формочкам.
Через 2-3 часа мармелад схватится в холодильнике и его можно будет доставать. Выходит очень вкусно. Также мы рассказывали, как дома приготовить халву.