Невероятная хрустящая закуска: такой бюджетный перекус понравится всем

Если не знаете, что сделать из цветной капусты – запеките ее

Мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны. Еще один вкусный сезонный овощ – цветная капуста. Рассказываем, как его вкусно приготовить.

На портале "Советница" поделились интересным рецептом. Капуста получается яркая, хрустящая, ароматная и без лишнего жира.

Ингредиенты:

700 г цветной капусты

50 г твердого сыра

50 г сливочного масла

1 чайная ложка паприки

четверть чайной ложки черного молотого перца

2 больших зубчика чеснока

0,5 чайной ложки соли

100 г панировочных сухарей

Способ приготовления:

Капусту промываем под проточной водой, просушиваем на салфетках. Разбираем ее на небольшие соцветия. Растапливаем масло. Добавляем паприку, соль, перец. Пропускаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок. Тоже добавляем к маслу, перемешиваем. Мелко натираем сыр и смешиваем его с панировочными сухарями. Полученным ароматным маслом поливаем капусту – оно должно покрыть все соцветия. Обваливаем кусочки в смеси сухарей и творога. Все кусочки должны быть усыпаны. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах примерно 25 мин.

Такая капуста вкусна как горячей, так и когда остынет. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки.