Невероятная хрустящая закуска: такой бюджетный перекус понравится всем
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Если не знаете, что сделать из цветной капусты – запеките ее
Мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны. Еще один вкусный сезонный овощ – цветная капуста. Рассказываем, как его вкусно приготовить.
На портале "Советница" поделились интересным рецептом. Капуста получается яркая, хрустящая, ароматная и без лишнего жира.
Ингредиенты:
- 700 г цветной капусты
- 50 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла
- 1 чайная ложка паприки
- четверть чайной ложки черного молотого перца
- 2 больших зубчика чеснока
- 0,5 чайной ложки соли
- 100 г панировочных сухарей
Способ приготовления:
- Капусту промываем под проточной водой, просушиваем на салфетках. Разбираем ее на небольшие соцветия.
- Растапливаем масло. Добавляем паприку, соль, перец.
- Пропускаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок. Тоже добавляем к маслу, перемешиваем.
- Мелко натираем сыр и смешиваем его с панировочными сухарями. Полученным ароматным маслом поливаем капусту – оно должно покрыть все соцветия.
- Обваливаем кусочки в смеси сухарей и творога. Все кусочки должны быть усыпаны. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах примерно 25 мин.
Такая капуста вкусна как горячей, так и когда остынет. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки.