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Невероятная хрустящая закуска: такой бюджетный перекус понравится всем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая аппетитная закуска очень просто готовится
Такая аппетитная закуска очень просто готовится. Фото shuba.life

Если не знаете, что сделать из цветной капусты – запеките ее

Мы рассказывали, как вкусно приготовить баклажаны. Еще один вкусный сезонный овощ – цветная капуста. Рассказываем, как его вкусно приготовить.

На портале "Советница" поделились интересным рецептом. Капуста получается яркая, хрустящая, ароматная и без лишнего жира.

Ингредиенты:

  • 700 г цветной капусты
  • 50 г твердого сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 1 чайная ложка паприки
  • четверть чайной ложки черного молотого перца
  • 2 больших зубчика чеснока
  • 0,5 чайной ложки соли
  • 100 г панировочных сухарей

Способ приготовления:

  1. Капусту промываем под проточной водой, просушиваем на салфетках. Разбираем ее на небольшие соцветия.
  2. Растапливаем масло. Добавляем паприку, соль, перец.
  3. Пропускаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок. Тоже добавляем к маслу, перемешиваем.
  4. Мелко натираем сыр и смешиваем его с панировочными сухарями. Полученным ароматным маслом поливаем капусту – оно должно покрыть все соцветия.
  5. Обваливаем кусочки в смеси сухарей и творога. Все кусочки должны быть усыпаны. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах примерно 25 мин.

Такая капуста вкусна как горячей, так и когда остынет. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кабачки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Панировка #Цвітна Капуста