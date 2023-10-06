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Съедите всю за один присест: идеальная намазка готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую намазку быстрее приготовить, чем съесть
Такую намазку быстрее приготовить, чем съесть. Фото shuba.life

Рецепт-выручалочка в случае голода или нежданных гостей

Самые разнообразные паштеты и намазки мы готовим часто. Это отличное блюдо и для простого перекуса, и для праздничного стола. Если вы считаете, что попробовали все рецепты, тогда этот материал именно для вас.

Сытная намазка с яйцами и зеленью с неожиданным вкусом по рецепту Shuba придаст вам сытости на несколько часов. Они отлично подойдет и к быстрому завтраку, и в качестве самостоятельно, закуску можно подать и гостям.

Как приготовить яичную намазку

Ингредиенты на 2 порции:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • лук шалот — 1 шт.;
  • эстрагон — 8 г;
  • лук зеленый — 8 г;
  • петрушка, веточка — 8 г;
  • тостовый хлеб — 4 шт.;
  • оливковое масло — 10 мл;
  • сок лимона, соль морская, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сварите яйца вкрутую — для этого вам понадобится примерно 7-9 минут. Окуните в холодную воду, почистите, натрите на крупной терке или крупно нарежьте.
  2. Измельчите лук-шалот, эстрагон, зеленый лук и петрушку.
  3. К яйцам добавьте майонез, лук-шалот и ¾ нарезанной зелени, приправьте по вкусу солью и большим количеством перца.
  4. Хлеб подсушите в тостере или обжарьте пару минут до светло-золотистого цвета на сковороде.
  5. Готовую намазку выложите на тост, посыпьте сверху оставшейся зеленью, сбрызните лимонным соком и маслом. По желанию присыпьте черным перцем и подавайте.

Рекомендуем также приготовить намазку из плавленого сырка по рецепту "Телеграфа". Бутерброды с ней уплетут, как только вы отвернетесь.

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