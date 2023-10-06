Съедите всю за один присест: идеальная намазка готовится по этому рецепту

Рецепт-выручалочка в случае голода или нежданных гостей

Самые разнообразные паштеты и намазки мы готовим часто. Это отличное блюдо и для простого перекуса, и для праздничного стола. Если вы считаете, что попробовали все рецепты, тогда этот материал именно для вас.

Сытная намазка с яйцами и зеленью с неожиданным вкусом по рецепту Shuba придаст вам сытости на несколько часов. Они отлично подойдет и к быстрому завтраку, и в качестве самостоятельно, закуску можно подать и гостям.

Как приготовить яичную намазку

Ингредиенты на 2 порции:

яйца куриные — 4 шт.;

майонез 72% — 100 г;

лук шалот — 1 шт.;

эстрагон — 8 г;

лук зеленый — 8 г;

петрушка, веточка — 8 г;

тостовый хлеб — 4 шт.;

оливковое масло — 10 мл;

сок лимона, соль морская, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите яйца вкрутую — для этого вам понадобится примерно 7-9 минут. Окуните в холодную воду, почистите, натрите на крупной терке или крупно нарежьте. Измельчите лук-шалот, эстрагон, зеленый лук и петрушку. К яйцам добавьте майонез, лук-шалот и ¾ нарезанной зелени, приправьте по вкусу солью и большим количеством перца. Хлеб подсушите в тостере или обжарьте пару минут до светло-золотистого цвета на сковороде. Готовую намазку выложите на тост, посыпьте сверху оставшейся зеленью, сбрызните лимонным соком и маслом. По желанию присыпьте черным перцем и подавайте.

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