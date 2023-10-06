Съедите всю за один присест: идеальная намазка готовится по этому рецепту
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Рецепт-выручалочка в случае голода или нежданных гостей
Самые разнообразные паштеты и намазки мы готовим часто. Это отличное блюдо и для простого перекуса, и для праздничного стола. Если вы считаете, что попробовали все рецепты, тогда этот материал именно для вас.
Сытная намазка с яйцами и зеленью с неожиданным вкусом по рецепту Shuba придаст вам сытости на несколько часов. Они отлично подойдет и к быстрому завтраку, и в качестве самостоятельно, закуску можно подать и гостям.
Как приготовить яичную намазку
Ингредиенты на 2 порции:
- яйца куриные — 4 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- лук шалот — 1 шт.;
- эстрагон — 8 г;
- лук зеленый — 8 г;
- петрушка, веточка — 8 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- оливковое масло — 10 мл;
- сок лимона, соль морская, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварите яйца вкрутую — для этого вам понадобится примерно 7-9 минут. Окуните в холодную воду, почистите, натрите на крупной терке или крупно нарежьте.
- Измельчите лук-шалот, эстрагон, зеленый лук и петрушку.
- К яйцам добавьте майонез, лук-шалот и ¾ нарезанной зелени, приправьте по вкусу солью и большим количеством перца.
- Хлеб подсушите в тостере или обжарьте пару минут до светло-золотистого цвета на сковороде.
- Готовую намазку выложите на тост, посыпьте сверху оставшейся зеленью, сбрызните лимонным соком и маслом. По желанию присыпьте черным перцем и подавайте.
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