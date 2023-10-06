Минимум ингредиентов - и гора пышных пирожков на столе

Пирожки получатся мягкими как пух

Мы все любим жареные пирожки. Золотистые, пышные, они разлетаются за секунды после того, как окажутся на столе.

По рецепту "РБК-Украина" приготовить целую гору такой вкуснятины можно без лишней суеты. Вам не придется тратить много времени, а приготовить их можно из минимального набора продуктов.

Как приготовить ленивые картофельные пирожки

Ингредиенты:

картофель очищенный — 500 г;

отвар картофельный — 300 мл;

соль — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

сухие дрожжи — 1 ч. л. (7 г);

мука — 500-550 г;

растительное масло — 2 ст. л.

По желанию можно добавить укроп и черный молотый перец.

Способ приготовления:

Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности. В конце приготовления добавить ложку соли, снять кастрюлю с огня. Отвар нужно слить в отдельную посуду, а картофель размять в пюре. В пюре необходимо разбить яйцо, добавить сахар, дрожжи, охлажденный картофельный отвар, все тщательно перемешать. В полученную массу необходимо частями добавить просеянную муку и замесить нежное тесто, которое будет прилипать к рукам. Далее необходимо добавить растительное масло и обмять тесто. Миску с тестом необходимо оставить на 45 минут в теплом месте для подъема. Через указанное время тесто нужно положить на присыпанную мукой рабочую поверхность, обмять и поделить на части. Каждую часть необходимо сказать в шарик. В глубокой сковороде разогреть подсолнечное масло, выложить шарики и пожарить их с обеих сторон на среднем огне. Готовые пирожки нужно положить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

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