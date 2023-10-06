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Минимум ингредиентов - и гора пышных пирожков на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нереальная вкуснятина из простых продуктов
Нереальная вкуснятина из простых продуктов. Фото Meta.ua

Пирожки получатся мягкими как пух

Мы все любим жареные пирожки. Золотистые, пышные, они разлетаются за секунды после того, как окажутся на столе.

По рецепту "РБК-Украина" приготовить целую гору такой вкуснятины можно без лишней суеты. Вам не придется тратить много времени, а приготовить их можно из минимального набора продуктов.

Как приготовить ленивые картофельные пирожки

Ингредиенты:

  • картофель очищенный — 500 г;
  • отвар картофельный — 300 мл;
  • соль — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л. (7 г);
  • мука — 500-550 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.

По желанию можно добавить укроп и черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности. В конце приготовления добавить ложку соли, снять кастрюлю с огня. Отвар нужно слить в отдельную посуду, а картофель размять в пюре.
  2. В пюре необходимо разбить яйцо, добавить сахар, дрожжи, охлажденный картофельный отвар, все тщательно перемешать.
  3. В полученную массу необходимо частями добавить просеянную муку и замесить нежное тесто, которое будет прилипать к рукам. Далее необходимо добавить растительное масло и обмять тесто. Миску с тестом необходимо оставить на 45 минут в теплом месте для подъема.
  4. Через указанное время тесто нужно положить на присыпанную мукой рабочую поверхность, обмять и поделить на части. Каждую часть необходимо сказать в шарик.
  5. В глубокой сковороде разогреть подсолнечное масло, выложить шарики и пожарить их с обеих сторон на среднем огне. Готовые пирожки нужно положить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Рекомендуем также приготовить жареные пирожки с зеленым луком и яйцом по рецепту "Телеграфа". Это невероятное удовольствие!

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#Рецепт #Пирожки #Готовим дома