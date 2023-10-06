Минимум ингредиентов - и гора пышных пирожков на столе
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Пирожки получатся мягкими как пух
Мы все любим жареные пирожки. Золотистые, пышные, они разлетаются за секунды после того, как окажутся на столе.
По рецепту "РБК-Украина" приготовить целую гору такой вкуснятины можно без лишней суеты. Вам не придется тратить много времени, а приготовить их можно из минимального набора продуктов.
Как приготовить ленивые картофельные пирожки
Ингредиенты:
- картофель очищенный — 500 г;
- отвар картофельный — 300 мл;
- соль — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сухие дрожжи — 1 ч. л. (7 г);
- мука — 500-550 г;
- растительное масло — 2 ст. л.
По желанию можно добавить укроп и черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Картофель очистить, нарезать и отварить до готовности. В конце приготовления добавить ложку соли, снять кастрюлю с огня. Отвар нужно слить в отдельную посуду, а картофель размять в пюре.
- В пюре необходимо разбить яйцо, добавить сахар, дрожжи, охлажденный картофельный отвар, все тщательно перемешать.
- В полученную массу необходимо частями добавить просеянную муку и замесить нежное тесто, которое будет прилипать к рукам. Далее необходимо добавить растительное масло и обмять тесто. Миску с тестом необходимо оставить на 45 минут в теплом месте для подъема.
- Через указанное время тесто нужно положить на присыпанную мукой рабочую поверхность, обмять и поделить на части. Каждую часть необходимо сказать в шарик.
- В глубокой сковороде разогреть подсолнечное масло, выложить шарики и пожарить их с обеих сторон на среднем огне. Готовые пирожки нужно положить на бумажную салфетку, чтобы впитался лишний жир.
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