Такую необычную рыбку под хлебными крошками муж будет просить на каждый ужин
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От этой рыбки никто не откажется
Рыбные блюда не только вкусны, но и полезны. И если хочется попробовать рыбку приготовить как-нибудь по-новому, тогда вам сюда.
"Господинька" советует запечь обычный минтай по необычному рецепту. Рыбка получится очень сочной и мягкой, а весь секрет потрясающего вкуса рыбы кроется именно в зажаренной корочке из хлебных крошек. Попробуем?
Как приготовить минтай под хлебом
Ингредиенты:
- минтай – 2 шт.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- белый хлеб – 150 г;
- сок лимона – 3-4 ст.л;
- растительное масло – 4-5 ст.л;
- сливочное масло – 20 г;
- соль – 1/2 ч.л;
- черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Форму для запекания соответствующего размера смажьте растительным маслом, на дно выложите очищенный и нарезанный тонкими полукольцами лук. Сверху присыпьте молотым перцем и солью.
- С целых тушек рыбы срежьте все плавники, удалите тонкую черную пленку, помойте, обсушите и положите на лук. Полейте минтай растопленным сливочным маслом, посолите и сбрызните 2 ст. л. сока лимона. Сверху присыпьте хлебной крошкой, распределите ее по всему периметру.
- Духовку прогрейте до 180 градусов, отправьте рыбку на 30-40 минут. Если хлебная крошка будет подгорать, накройте форму фольгой.
Готовую рыбу остудите, переведите и подавайте с любимым гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.