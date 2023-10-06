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Такую необычную рыбку под хлебными крошками муж будет просить на каждый ужин

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Это самый необычный и вкусный рецепт
Это самый необычный и вкусный рецепт. Фото gospodynka.com.ua

От этой рыбки никто не откажется

Рыбные блюда не только вкусны, но и полезны. И если хочется попробовать рыбку приготовить как-нибудь по-новому, тогда вам сюда.

"Господинька" советует запечь обычный минтай по необычному рецепту. Рыбка получится очень сочной и мягкой, а весь секрет потрясающего вкуса рыбы кроется именно в зажаренной корочке из хлебных крошек. Попробуем?

Как приготовить минтай под хлебом

Ингредиенты:

  • минтай – 2 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • белый хлеб – 150 г;
  • сок лимона – 3-4 ст.л;
  • растительное масло – 4-5 ст.л;
  • сливочное масло – 20 г;
  • соль – 1/2 ч.л;
  • черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Форму для запекания соответствующего размера смажьте растительным маслом, на дно выложите очищенный и нарезанный тонкими полукольцами лук. Сверху присыпьте молотым перцем и солью.
  2. С целых тушек рыбы срежьте все плавники, удалите тонкую черную пленку, помойте, обсушите и положите на лук. Полейте минтай растопленным сливочным маслом, посолите и сбрызните 2 ст. л. сока лимона. Сверху присыпьте хлебной крошкой, распределите ее по всему периметру.
  3. Духовку прогрейте до 180 градусов, отправьте рыбку на 30-40 минут. Если хлебная крошка будет подгорать, накройте форму фольгой.

Готовую рыбу остудите, переведите и подавайте с любимым гарниром по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Рыба #Минтай #Готовим дома