Универсальный крем для десертов: вам понадобиться всего четыре ингредиента

Готовьте вкусно, ешьте с удовольствием

Мы любим полакомиться самыми разнообразными десертами. Очень хорошо, если к ним есть рецепт универсального заварного крема.

Таким рецептом делится Smachnonews. Он отлично дополнит все десерты и всегда выручит, когда не хочется экспериментировать с начинкой для торта, пирожного или трубочек. Помимо яркого и нежного вкуса, крем еще и достаточно быстро готовить. Попробуем?

Как приготовить заварной крем

Ингредиенты на 700 грамм крема:

200 гр сливочного масла;

две упаковки пудинга (по 40 грамм);

500 миллилитров молока;

2 ст. л. сахара (по желанию можно давать больше).

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем 400 миллилитров молока, добавляем сахар. Полученную массу ставим на огонь и доводим до кипения, убавляем огонь. Пудинг смешиваем с остатками молока, Добавляем в кастрюлю с молоком и сахаром. Медленно помешивая, доводим крем до кипения — он должен загустеть. Отставляем пудинг, накрываем фольгой и даем остыть (не ставим его в холодильник). Взбиваем масло. По ложке добавляем в него охлажденный пудинг. Перед каждым добавлением пудинга крем должен быть однородным. Ставим крем в холодильник на 2 часа. Однако если готовите торт, крем можно использовать сразу.

Рекомендуем также приготовить фантастический кофейный крем по рецепту "Телеграфа". Если его заморозить, получится кофейное мороженое. Если оно растает, то превратится в обычный крепкий сладкий растворимый кофе.