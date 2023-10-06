Универсальный крем для десертов: вам понадобиться всего четыре ингредиента
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Готовьте вкусно, ешьте с удовольствием
Мы любим полакомиться самыми разнообразными десертами. Очень хорошо, если к ним есть рецепт универсального заварного крема.
Таким рецептом делится Smachnonews. Он отлично дополнит все десерты и всегда выручит, когда не хочется экспериментировать с начинкой для торта, пирожного или трубочек. Помимо яркого и нежного вкуса, крем еще и достаточно быстро готовить. Попробуем?
Как приготовить заварной крем
Ингредиенты на 700 грамм крема:
- 200 гр сливочного масла;
- две упаковки пудинга (по 40 грамм);
- 500 миллилитров молока;
- 2 ст. л. сахара (по желанию можно давать больше).
Способ приготовления:
- В кастрюлю наливаем 400 миллилитров молока, добавляем сахар. Полученную массу ставим на огонь и доводим до кипения, убавляем огонь.
- Пудинг смешиваем с остатками молока, Добавляем в кастрюлю с молоком и сахаром. Медленно помешивая, доводим крем до кипения — он должен загустеть.
- Отставляем пудинг, накрываем фольгой и даем остыть (не ставим его в холодильник).
- Взбиваем масло. По ложке добавляем в него охлажденный пудинг. Перед каждым добавлением пудинга крем должен быть однородным.
- Ставим крем в холодильник на 2 часа. Однако если готовите торт, крем можно использовать сразу.
Рекомендуем также приготовить фантастический кофейный крем по рецепту "Телеграфа". Если его заморозить, получится кофейное мороженое. Если оно растает, то превратится в обычный крепкий сладкий растворимый кофе.