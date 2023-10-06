Бефстроганов с секретным соусом не просто съедят, а слижут с тарелок
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Этот рецепт спросят даже бабушка и мама
Порадовать близких простым, но сытным и вкусным блюдом несложно. И если вы уже готовили сочную и ароматную говядину с овощами на скорую руку, сегодня предлагаем простой рецепт бефстроганов.
Это блюдо по рецепту Shuba готовится очень просто и всего из нескольких ингредиентов. Порадуйте близких невероятно вкусным блюдом, которое будет просто таять во рту. Без сомнений — оно станет одним из самых любимых!
Как приготовить бефстроганов
Ингредиенты на 4 порции:
- говядина (можно заменить на телятину) — 500 г;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- сметана 20% — 4 ст. л.;
- соус томатный — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- вода — 150 г;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо помойте, нарежьте небольшими продолговатыми кусочками, заправьте специями и мукой и поджарьте в сковороде до золотистости.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами и поджарьте до мягкости.
- Для приготовления соуса в отдельной миске смешайте горчицу, томатный соус и сметану.
- В мясо добавьте лук, воду и соус, перемешайте и протушите 15 минут.
Подавайте бефстроганов с нежнейшим картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!