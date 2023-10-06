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Бефстроганов с секретным соусом не просто съедят, а слижут с тарелок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простое блюдо для семейного обеда
Простое блюдо для семейного обеда. Фото shuba.life

Этот рецепт спросят даже бабушка и мама

Порадовать близких простым, но сытным и вкусным блюдом несложно. И если вы уже готовили сочную и ароматную говядину с овощами на скорую руку, сегодня предлагаем простой рецепт бефстроганов.

Это блюдо по рецепту Shuba готовится очень просто и всего из нескольких ингредиентов. Порадуйте близких невероятно вкусным блюдом, которое будет просто таять во рту. Без сомнений — оно станет одним из самых любимых!

Как приготовить бефстроганов

Ингредиенты на 4 порции:

  • говядина (можно заменить на телятину) — 500 г;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 4 ст. л.;
  • соус томатный — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • вода — 150 г;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо помойте, нарежьте небольшими продолговатыми кусочками, заправьте специями и мукой и поджарьте в сковороде до золотистости.
  2. Лук очистите, нарежьте полукольцами и поджарьте до мягкости.
  3. Для приготовления соуса в отдельной миске смешайте горчицу, томатный соус и сметану.
  4. В мясо добавьте лук, воду и соус, перемешайте и протушите 15 минут.

Подавайте бефстроганов с нежнейшим картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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