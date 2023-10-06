Бефстроганов с секретным соусом не просто съедят, а слижут с тарелок

Этот рецепт спросят даже бабушка и мама

Порадовать близких простым, но сытным и вкусным блюдом несложно. И если вы уже готовили сочную и ароматную говядину с овощами на скорую руку, сегодня предлагаем простой рецепт бефстроганов.

Это блюдо по рецепту Shuba готовится очень просто и всего из нескольких ингредиентов. Порадуйте близких невероятно вкусным блюдом, которое будет просто таять во рту. Без сомнений — оно станет одним из самых любимых!

Как приготовить бефстроганов

Ингредиенты на 4 порции:

говядина (можно заменить на телятину) — 500 г;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сметана 20% — 4 ст. л.;

соус томатный — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

вода — 150 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо помойте, нарежьте небольшими продолговатыми кусочками, заправьте специями и мукой и поджарьте в сковороде до золотистости. Лук очистите, нарежьте полукольцами и поджарьте до мягкости. Для приготовления соуса в отдельной миске смешайте горчицу, томатный соус и сметану. В мясо добавьте лук, воду и соус, перемешайте и протушите 15 минут.

Подавайте бефстроганов с нежнейшим картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!