Хрустящая корочка и сочная начинка: эти беляши вы легко приготовите дома

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Что может быть вкуснее, чем фантастические ароматные жареные пирожки? Разве что домашние жареные беляши с мясом.

Приготовить беляши дома по рецепту theLime не составит большого труда. Результат вас приятно удивит: у вас получатся румяные, ароматные, сытные беляши аппетитно-золотистого цвета.

Как приготовить беляши с мясом

Ингредиенты:

теплое молоко — 100 мл;

теплая вода — 150 мл;

сухие дрожжи — 8 г;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло — 2 ст. л.;

мука — 450 г.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 300 г;

вода холодная — 50 мл;

лук — 1 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Теплую воду и теплое молоко выливаем в глубокую миску, добавляем сухие дрожжи, соль, сахар, разбиваем 1 яйцо комнатной температуры и добавляем растительное масло. Все тщательно перемешиваем венчиком. Муку просеиваем, постепенно вводим в полученную массу. Замешиваем тесто ложкой, затем около 5-7 минут вымешиваем руками. Тесто должно получиться достаточно эластичным и не прилипать к рукам. Глубокую миску смазываем растительным маслом и в нее выкладываем тесто, накрываем пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа. Фарш смешиваем с измельченным луком, солим, перчим по вкусу, добавляем специи и немного холодной воды для сочности. Вымешиваем и формируем из него небольшие шарики. Тесто делим на одинаковые кусочки. Из каждого кусочка скатываем фарш, раскатываем в круг размером с блюдце, в центр выкладываем фарш и соединяем края. В сковороде с высокими бортиками разогреваем большое количество растительного масла и обжариваем до румяной корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые беляши выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

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