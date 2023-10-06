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Хрустящая корочка и сочная начинка: эти беляши вы легко приготовите дома

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эти беляши оценят и близкие, и друзья
Эти беляши оценят и близкие, и друзья. Фото apostrophe.ua

Проще рецепта вы не найдете

Что может быть вкуснее, чем фантастические ароматные жареные пирожки? Разве что домашние жареные беляши с мясом.

Приготовить беляши дома по рецепту theLime не составит большого труда. Результат вас приятно удивит: у вас получатся румяные, ароматные, сытные беляши аппетитно-золотистого цвета.

Как приготовить беляши с мясом

Ингредиенты:

  • теплое молоко — 100 мл;
  • теплая вода — 150 мл;
  • сухие дрожжи — 8 г;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 450 г.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш — 300 г;
  • вода холодная — 50 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Теплую воду и теплое молоко выливаем в глубокую миску, добавляем сухие дрожжи, соль, сахар, разбиваем 1 яйцо комнатной температуры и добавляем растительное масло. Все тщательно перемешиваем венчиком.
  2. Муку просеиваем, постепенно вводим в полученную массу. Замешиваем тесто ложкой, затем около 5-7 минут вымешиваем руками. Тесто должно получиться достаточно эластичным и не прилипать к рукам.
  3. Глубокую миску смазываем растительным маслом и в нее выкладываем тесто, накрываем пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа.
  4. Фарш смешиваем с измельченным луком, солим, перчим по вкусу, добавляем специи и немного холодной воды для сочности. Вымешиваем и формируем из него небольшие шарики.
  5. Тесто делим на одинаковые кусочки. Из каждого кусочка скатываем фарш, раскатываем в круг размером с блюдце, в центр выкладываем фарш и соединяем края.
  6. В сковороде с высокими бортиками разогреваем большое количество растительного масла и обжариваем до румяной корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые беляши выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Рекомендуем также приготовить ленивые пирожки с ветчиной и сыром на сковороде по рецепту "Телеграфа". Вам даже тесто не придется вымешивать!

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