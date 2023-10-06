Хрустящая корочка и сочная начинка: эти беляши вы легко приготовите дома
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Что может быть вкуснее, чем фантастические ароматные жареные пирожки? Разве что домашние жареные беляши с мясом.
Приготовить беляши дома по рецепту theLime не составит большого труда. Результат вас приятно удивит: у вас получатся румяные, ароматные, сытные беляши аппетитно-золотистого цвета.
Как приготовить беляши с мясом
Ингредиенты:
- теплое молоко — 100 мл;
- теплая вода — 150 мл;
- сухие дрожжи — 8 г;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 450 г.
Ингредиенты для начинки:
- фарш — 300 г;
- вода холодная — 50 мл;
- лук — 1 шт.;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Теплую воду и теплое молоко выливаем в глубокую миску, добавляем сухие дрожжи, соль, сахар, разбиваем 1 яйцо комнатной температуры и добавляем растительное масло. Все тщательно перемешиваем венчиком.
- Муку просеиваем, постепенно вводим в полученную массу. Замешиваем тесто ложкой, затем около 5-7 минут вымешиваем руками. Тесто должно получиться достаточно эластичным и не прилипать к рукам.
- Глубокую миску смазываем растительным маслом и в нее выкладываем тесто, накрываем пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте на 1-1,5 часа.
- Фарш смешиваем с измельченным луком, солим, перчим по вкусу, добавляем специи и немного холодной воды для сочности. Вымешиваем и формируем из него небольшие шарики.
- Тесто делим на одинаковые кусочки. Из каждого кусочка скатываем фарш, раскатываем в круг размером с блюдце, в центр выкладываем фарш и соединяем края.
- В сковороде с высокими бортиками разогреваем большое количество растительного масла и обжариваем до румяной корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые беляши выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.
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