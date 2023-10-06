Это любят все тореадоры: суп по-испански, который изменит представление о первых блюдах

Испания на вашем столе

Мы уже рассказывали, как приготовить хитрый рецепт борща без мяса. И если вы любитель кулинарных экспериментов, то этот рецепт именно для вас.

Сегодня мы приготовим любимый в Испании суп. Это необычное, похожее на рагу, блюдо, удивит вашу семью. Shuba советует добавить в суп любимые специи, а помидоры можно заменить столовой ложкой томатной пасты, а нут и сельдерей можно не добавлять. Попробуем?

Как приготовить испанский суп "Пучеро"

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 600 г;

говяжья лопатка — 500 г;

свиные ребра — 300 г;

колбаса сервелат — 150 г;

морковь — 2 шт.;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

томаты — 2 шт.;

сельдерей, стебель — 100 г;

нут консервированный — 100 г;

растительное масло — 20 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

вода — 3 л.;

петрушка, веточка, соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Говядину, ребра, лавровый лист и перец положите в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите полтора часа. Выньте мясо, бульон оставьте. Картофель, морковь, лук, сельдерей нарежьте произвольно и отварите до готовности в бульоне. Говядину, колбасу и ребра нарежьте средними кусочками. Чеснок нарежьте небольшими слайсами. Чеснок отправьте в сковородку с разогретым маслом, через минуту добавьте говядину, мясо ребер и колбасу, и обжаривайте 3 минуты. В кастрюлю со сваренными овощами добавьте обжаренное мясо, добавьте нут, нарезанные помидоры, соль и перец. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте под закрытой крышкой на 10 минут.

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