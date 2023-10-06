Укр

Это любят все тореадоры: суп по-испански, который изменит представление о первых блюдах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Удивите близких необычным первым блюдом
Удивите близких необычным первым блюдом. Фото shuba.life

Испания на вашем столе

Мы уже рассказывали, как приготовить хитрый рецепт борща без мяса. И если вы любитель кулинарных экспериментов, то этот рецепт именно для вас.

Сегодня мы приготовим любимый в Испании суп. Это необычное, похожее на рагу, блюдо, удивит вашу семью. Shuba советует добавить в суп любимые специи, а помидоры можно заменить столовой ложкой томатной пасты, а нут и сельдерей можно не добавлять. Попробуем?

Как приготовить испанский суп "Пучеро"

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 600 г;
  • говяжья лопатка — 500 г;
  • свиные ребра — 300 г;
  • колбаса сервелат — 150 г;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • томаты — 2 шт.;
  • сельдерей, стебель — 100 г;
  • нут консервированный — 100 г;
  • растительное масло — 20 г;
  • чеснок, зубчики — 3 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • вода — 3 л.;
  • петрушка, веточка, соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Говядину, ребра, лавровый лист и перец положите в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите полтора часа. Выньте мясо, бульон оставьте.
  2. Картофель, морковь, лук, сельдерей нарежьте произвольно и отварите до готовности в бульоне.
  3. Говядину, колбасу и ребра нарежьте средними кусочками. Чеснок нарежьте небольшими слайсами.
  4. Чеснок отправьте в сковородку с разогретым маслом, через минуту добавьте говядину, мясо ребер и колбасу, и обжаривайте 3 минуты.
  5. В кастрюлю со сваренными овощами добавьте обжаренное мясо, добавьте нут, нарезанные помидоры, соль и перец. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте под закрытой крышкой на 10 минут.

Рекомендуем также приготовить закуску по-испански по рецепту "Телеграфа". Такой хлеб с томатной намазкой будет очень уместен.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома