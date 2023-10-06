Это любят все тореадоры: суп по-испански, который изменит представление о первых блюдах
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Испания на вашем столе
Мы уже рассказывали, как приготовить хитрый рецепт борща без мяса. И если вы любитель кулинарных экспериментов, то этот рецепт именно для вас.
Сегодня мы приготовим любимый в Испании суп. Это необычное, похожее на рагу, блюдо, удивит вашу семью. Shuba советует добавить в суп любимые специи, а помидоры можно заменить столовой ложкой томатной пасты, а нут и сельдерей можно не добавлять. Попробуем?
Как приготовить испанский суп "Пучеро"
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 600 г;
- говяжья лопатка — 500 г;
- свиные ребра — 300 г;
- колбаса сервелат — 150 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- сельдерей, стебель — 100 г;
- нут консервированный — 100 г;
- растительное масло — 20 г;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- вода — 3 л.;
- петрушка, веточка, соль, черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Говядину, ребра, лавровый лист и перец положите в глубокую кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите полтора часа. Выньте мясо, бульон оставьте.
- Картофель, морковь, лук, сельдерей нарежьте произвольно и отварите до готовности в бульоне.
- Говядину, колбасу и ребра нарежьте средними кусочками. Чеснок нарежьте небольшими слайсами.
- Чеснок отправьте в сковородку с разогретым маслом, через минуту добавьте говядину, мясо ребер и колбасу, и обжаривайте 3 минуты.
- В кастрюлю со сваренными овощами добавьте обжаренное мясо, добавьте нут, нарезанные помидоры, соль и перец. Доведите до кипения, выключите огонь и оставьте под закрытой крышкой на 10 минут.
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