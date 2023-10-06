Такие горячие бутерброды семья будет просить ежедневно

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Горячие бутерброды – самая популярная закуска не только в нашей стране, но и по всему миру. Это отличный завтрак, идеальное решение для ужина и просто палочка-выручалочка, если на пороге неожиданно появились гости. Готовятся они быстро из самых разных продуктов.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить горячие бутерброды по рецепту "Господиньки". Такие вкусные горячие бутерброды станут постоянными "гостями" на вашей кухне – их будут просить все время!

Как приготовить горячие бутерброды на сковороде с фаршем

Ингредиенты:

батон

фарш – 300 г;

лук – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

мука – 2-3 ст. л.;

соль и перец – по своему вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Фарш выкладываем в глубокую миску, добавляем очищенный и перемолотый лук, солим, перчим и все хорошо перемешиваем. Яйца разбиваем в отдельную миску. Добавляем сметану, тоже солим и перчим, все перемешиваем. Всыпаем муку и перемешиваем – у вас должна получиться не очень густая масса. Разрезаем батон, выкладываем на него фарш. Каждый бутерброд погружаем в массу из яйца и обжариваем с обеих сторон на растительном масле.

Рекомендуем приготовить горячие бутерброды с омлетом, сыром и ветчиной по рецепту "Телеграфа". Этот полезный перекус удобно брать школьникам с собой.