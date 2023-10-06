Укр

Пикантная закуска из трех простых продуктов: этот рулет уместен и к празднику, и на пикник

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яркая закуска улетит со стола первой
Яркая закуска улетит со стола первой. Фото vkusnoo.com.ua

Просто, быстро и невероятно вкусно

Ни одни дружеские посиделки, деловая встреча или вечеринка не обходится без разнообразных закусок. Холодные и горячие закуски удобны на случай неожиданно нагрянувших без предупреждения гостей или обычного перекуса.

Безусловно, рецептов закусок неимоверное множество, однако "ТСН" предлагает еще один. Лаваш с морковью по-корейски и сыром вы приготовите за считанные минуты всего из трех ингредиентов, а результат вас удивит. Это отличный способ приготовить вкусную и бюджетную закуску на праздничный стол или чтобы взять с собой на природу.

Как приготовить рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2 шт.;
  • морковь по-корейски – 200 г;
  • сыр твердый (можно использовать плавленый сыр) – 150 г;
  • майонез – 100 г;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • зелень петрушки, укропа.

Способ приготовления:

  1. Зелень мелко нарезаем, сыр натираем на средней терке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез, все тщательно перемешиваем.
  2. Первый лист лаваша смазываем майонезом, выкладываем морковь по-корейски. Сверху выкладываем второй лист лаваша, намазываем его сырной массой.
  3. Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на пару часов в холодильник для пропитки.
  4. Перед подачей рулет нарезаем на порционные кусочки и выкладываем на блюдо.

Майонез можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы больше не будете покупать соус в магазине.

Теги:
#Рецепт #Морковь #Закуска #Лаваш #Готовим дома