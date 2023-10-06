Пикантная закуска из трех простых продуктов: этот рулет уместен и к празднику, и на пикник
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Просто, быстро и невероятно вкусно
Ни одни дружеские посиделки, деловая встреча или вечеринка не обходится без разнообразных закусок. Холодные и горячие закуски удобны на случай неожиданно нагрянувших без предупреждения гостей или обычного перекуса.
Безусловно, рецептов закусок неимоверное множество, однако "ТСН" предлагает еще один. Лаваш с морковью по-корейски и сыром вы приготовите за считанные минуты всего из трех ингредиентов, а результат вас удивит. Это отличный способ приготовить вкусную и бюджетную закуску на праздничный стол или чтобы взять с собой на природу.
Как приготовить рулет из лаваша с морковью по-корейски и сыром
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 2 шт.;
- морковь по-корейски – 200 г;
- сыр твердый (можно использовать плавленый сыр) – 150 г;
- майонез – 100 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- зелень петрушки, укропа.
Способ приготовления:
- Зелень мелко нарезаем, сыр натираем на средней терке. Добавляем пропущенный через пресс чеснок и майонез, все тщательно перемешиваем.
- Первый лист лаваша смазываем майонезом, выкладываем морковь по-корейски. Сверху выкладываем второй лист лаваша, намазываем его сырной массой.
- Готовый рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на пару часов в холодильник для пропитки.
- Перед подачей рулет нарезаем на порционные кусочки и выкладываем на блюдо.
Майонез можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Вы больше не будете покупать соус в магазине.