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Достойный соперник оливье: рецепт салата, с которым вы забудете о других блюдах

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простое блюдо без хлопот и забот
Простое блюдо без хлопот и забот. Фото shuba.life

Поразит и изысканным вкусом, и ярким внешним видом

Самые разнообразные салаты мы готовим достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом? Если же вам надоело классическое оливье, предлагаем попробовать салат с куриным филе.

Это блюдо по рецепту Shuba приготовить очень просто, но оно поразит вас непревзойденным вкусом и яркими цветами. Стандартное сочетание кукурузы и куриного филе просто освежите огурцами и маринованным луком. Вам точно понравится!

Как приготовить салат с куриным филе, кукурузой и маринованным луком

Ингредиенты на 3 порции:

  • огурец — 200 г;
  • куриное филе — 200 г;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • консервированная кукуруза — 120 г;
  • лук желтый репчатый — 50 г;
  • сметана 20%; — 1 ст. л.;
  • майонез 67% — 1 ст. л.;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для маринования лука:

  • уксус (можно использовать яблочный) — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • вода горячая — 50 г.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите, нарежьте кубиками, выложите в миску, посыпьте солью и сахаром, полейте уксусом, кипятком и оставьте на 15 минут.
  2. Куриное филе и яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками.
  3. Нарежьте огурцы, с консервированной кукурузы слейте воду. С лука слейте воду.
  4. Все ингредиенты сложите в одну миску, приправьте майонезом и сметаной, посолите и поперчите, все хорошо перемешайте и подавайте.

Майонез для салата рекомендуем приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это просто и быстро!

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