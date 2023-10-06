Достойный соперник оливье: рецепт салата, с которым вы забудете о других блюдах

Поразит и изысканным вкусом, и ярким внешним видом

Самые разнообразные салаты мы готовим достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом? Если же вам надоело классическое оливье, предлагаем попробовать салат с куриным филе.

Это блюдо по рецепту Shuba приготовить очень просто, но оно поразит вас непревзойденным вкусом и яркими цветами. Стандартное сочетание кукурузы и куриного филе просто освежите огурцами и маринованным луком. Вам точно понравится!

Как приготовить салат с куриным филе, кукурузой и маринованным луком

Ингредиенты на 3 порции:

огурец — 200 г;

куриное филе — 200 г;

яйца куриные — 3 шт.;

консервированная кукуруза — 120 г;

лук желтый репчатый — 50 г;

сметана 20%; — 1 ст. л.;

майонез 67% — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для маринования лука:

уксус (можно использовать яблочный) — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

вода горячая — 50 г.

Способ приготовления:

Лук очистите, нарежьте кубиками, выложите в миску, посыпьте солью и сахаром, полейте уксусом, кипятком и оставьте на 15 минут. Куриное филе и яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Нарежьте огурцы, с консервированной кукурузы слейте воду. С лука слейте воду. Все ингредиенты сложите в одну миску, приправьте майонезом и сметаной, посолите и поперчите, все хорошо перемешайте и подавайте.

Майонез для салата рекомендуем приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это просто и быстро!