Достойный соперник оливье: рецепт салата, с которым вы забудете о других блюдах
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Поразит и изысканным вкусом, и ярким внешним видом
Самые разнообразные салаты мы готовим достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать все ингредиенты и заправить любимым соусом? Если же вам надоело классическое оливье, предлагаем попробовать салат с куриным филе.
Это блюдо по рецепту Shuba приготовить очень просто, но оно поразит вас непревзойденным вкусом и яркими цветами. Стандартное сочетание кукурузы и куриного филе просто освежите огурцами и маринованным луком. Вам точно понравится!
Как приготовить салат с куриным филе, кукурузой и маринованным луком
Ингредиенты на 3 порции:
- огурец — 200 г;
- куриное филе — 200 г;
- яйца куриные — 3 шт.;
- консервированная кукуруза — 120 г;
- лук желтый репчатый — 50 г;
- сметана 20%; — 1 ст. л.;
- майонез 67% — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Для маринования лука:
- уксус (можно использовать яблочный) — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- вода горячая — 50 г.
Способ приготовления:
- Лук очистите, нарежьте кубиками, выложите в миску, посыпьте солью и сахаром, полейте уксусом, кипятком и оставьте на 15 минут.
- Куриное филе и яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками.
- Нарежьте огурцы, с консервированной кукурузы слейте воду. С лука слейте воду.
- Все ингредиенты сложите в одну миску, приправьте майонезом и сметаной, посолите и поперчите, все хорошо перемешайте и подавайте.
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