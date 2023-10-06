Подруги будут просить рецепт: шоколадный торт без выпечки
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Чтобы приготовить шоколадный муссовый торт, не нужно возиться с духовкой
Шоколадный торт с печеньем без духовки — идеальный выбор для сладкоежек, которые не имеют возможности или не желают использовать духовку. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.
Шоколадный торт без выпечки поражает своей нежностью и богатым вкусом. А рецепт нам предлагает портал smachno.ua.
Как приготовить шоколадный торт без выпечки
Ингредиенты:
Основание
- Шоколадное печенье – 200 г
- Мягкое сливочное масло — 50 г
- Молоко (или сливки) – 4 ст.л.
Мусс
- Шоколад — 100 г
- Мягкий сыр — 250 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сахарная пудра — 100 г
- Желатин – 10 г
- Сливки 33-35% — 350 мл
Способ приготовления:
- Дно разъемной формы для выпечки диаметром 20-22 см выстелить пергаментом, защипнуть бортики.
- Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или мясорубки.
- Добавить размягченное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать. Должна получиться масса, похожая на пластилин.
- Выложить "тесто" на дно формы, разровнять.
- Для приготовления мусса сливки нужно взбить до стойких пиков.
- Сыр смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и растопленным шоколадом, взбить миксером.
- В массу влить подготовленный по инструкции желатин, хорошо перемешать, осторожно добавить сливки и снова перемешать.
- Выложить мусс на основание из печенья, поставить в холодильник на ночь.
- Когда торт полностью застынет, следует осторожно отделить его от стен формы и с помощью пергамента перенести на отдельное блюдо.
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