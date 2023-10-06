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Подруги будут просить рецепт: шоколадный торт без выпечки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Этот торт захочется есть ложками!
Этот торт захочется есть ложками!. Фото povar.ru

Чтобы приготовить шоколадный муссовый торт, не нужно возиться с духовкой

Шоколадный торт с печеньем без духовки — идеальный выбор для сладкоежек, которые не имеют возможности или не желают использовать духовку. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.

Шоколадный торт без выпечки поражает своей нежностью и богатым вкусом. А рецепт нам предлагает портал smachno.ua.

Как приготовить шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

Основание

  • Шоколадное печенье – 200 г
  • Мягкое сливочное масло — 50 г
  • Молоко (или сливки) – 4 ст.л.

Мусс

  • Шоколад — 100 г
  • Мягкий сыр — 250 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Желатин – 10 г
  • Сливки 33-35% — 350 мл

Способ приготовления:

  1. Дно разъемной формы для выпечки диаметром 20-22 см выстелить пергаментом, защипнуть бортики.
  2. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или мясорубки.
  3. Добавить размягченное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать. Должна получиться масса, похожая на пластилин.
  4. Выложить "тесто" на дно формы, разровнять.
  5. Для приготовления мусса сливки нужно взбить до стойких пиков.
  6. Сыр смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и растопленным шоколадом, взбить миксером.
  7. В массу влить подготовленный по инструкции желатин, хорошо перемешать, осторожно добавить сливки и снова перемешать.
  8. Выложить мусс на основание из печенья, поставить в холодильник на ночь.
  9. Когда торт полностью застынет, следует осторожно отделить его от стен формы и с помощью пергамента перенести на отдельное блюдо.

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Теги:
#Торт #Шоколад #Мусс #Готовим дома