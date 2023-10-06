Подруги будут просить рецепт: шоколадный торт без выпечки

Чтобы приготовить шоколадный муссовый торт, не нужно возиться с духовкой

Шоколадный торт с печеньем без духовки — идеальный выбор для сладкоежек, которые не имеют возможности или не желают использовать духовку. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.

Шоколадный торт без выпечки поражает своей нежностью и богатым вкусом. А рецепт нам предлагает портал smachno.ua.

Как приготовить шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

Основание

Шоколадное печенье – 200 г

Мягкое сливочное масло — 50 г

Молоко (или сливки) – 4 ст.л.

Мусс

Шоколад — 100 г

Мягкий сыр — 250 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сахарная пудра — 100 г

Желатин – 10 г

Сливки 33-35% — 350 мл

Способ приготовления:

Дно разъемной формы для выпечки диаметром 20-22 см выстелить пергаментом, защипнуть бортики. Печенье измельчить в крошку с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло и молоко, тщательно перемешать. Должна получиться масса, похожая на пластилин. Выложить "тесто" на дно формы, разровнять. Для приготовления мусса сливки нужно взбить до стойких пиков. Сыр смешать с сахарной пудрой, ванильным сахаром и растопленным шоколадом, взбить миксером. В массу влить подготовленный по инструкции желатин, хорошо перемешать, осторожно добавить сливки и снова перемешать. Выложить мусс на основание из печенья, поставить в холодильник на ночь. Когда торт полностью застынет, следует осторожно отделить его от стен формы и с помощью пергамента перенести на отдельное блюдо.

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