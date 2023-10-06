Вы больше не подойдете к духовке: удивительно простой торт без выпечки и желатина

Потребуется максимально простой набор продуктов

Мы рассказывали, как испечь элементарный шоколадный торт-пирог. Теперь делимся рецептом еще более простого десерта — для него даже духовка не понадобится.

Такой торт подойдет как для праздничного застолья, так и просто к чаю. На приготовление уйдет всего час. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты для крема:

Сметана 20% – 400 г.

Сахар – 150 г.

Сливочное масло – 100 г.

Мука – 50 г.

Ванилин – 2 ч.л.

Яйца – 2 шт.

Для основания:

Шоколадное печенье – 350 граммов.

Сливочное масло – 100 г.

Молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления:

В сотейник всыпаем сахар, ванилин и муку. Вливаем яйца и взбиваем массу венчиком до однородности. Добавляем жирную сметану, перемешиваем. Ставим массу на огонь и, интенсивно помешивая, доводим до кипения. Варим на слабом огне до загустения крема. Постоянно помешиваем. Перекладываем готовый крем в холодную миску и накрываем пищевой пленкой "в контакт". Когда остынет, убираем в холодильник до остывания. В чашу блендера закладываем сливочное масло и взбиваем его в воздушную массу. Затем постепенно вводим в масло остывший крем. Взбиваем все вместе до белой воздушной массы. Отдельно перебиваем блендером в крошку любое шоколадное печенье. Добавляем в него растопленное сливочное масло и молоко. Замешиваем до полной однородности. Отделяем от шоколадной массы пять столовых ложек и отставляем. Остальное выкладываем слоем в форму или кондитерское кольцо. Утрамбовываем, формируем бортики. Выкладываем весь крем, а сверху распределяем те же отложенные пять ложек. Накрываем пищевой пленкой и убираем на несколько часов или ночь в холодильник.

За ночь тортик станет максимально нежным и пропитанным. Также мы рассказывали, как приготовить быстрые тыквенные мармеладки.