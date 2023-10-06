Вы больше не подойдете к духовке: удивительно простой торт без выпечки и желатина
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Потребуется максимально простой набор продуктов
Мы рассказывали, как испечь элементарный шоколадный торт-пирог. Теперь делимся рецептом еще более простого десерта — для него даже духовка не понадобится.
Такой торт подойдет как для праздничного застолья, так и просто к чаю. На приготовление уйдет всего час. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты для крема:
- Сметана 20% – 400 г.
- Сахар – 150 г.
- Сливочное масло – 100 г.
- Мука – 50 г.
- Ванилин – 2 ч.л.
- Яйца – 2 шт.
Для основания:
- Шоколадное печенье – 350 граммов.
- Сливочное масло – 100 г.
- Молоко – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- В сотейник всыпаем сахар, ванилин и муку. Вливаем яйца и взбиваем массу венчиком до однородности.
- Добавляем жирную сметану, перемешиваем. Ставим массу на огонь и, интенсивно помешивая, доводим до кипения.
- Варим на слабом огне до загустения крема. Постоянно помешиваем. Перекладываем готовый крем в холодную миску и накрываем пищевой пленкой "в контакт". Когда остынет, убираем в холодильник до остывания.
- В чашу блендера закладываем сливочное масло и взбиваем его в воздушную массу. Затем постепенно вводим в масло остывший крем. Взбиваем все вместе до белой воздушной массы.
- Отдельно перебиваем блендером в крошку любое шоколадное печенье. Добавляем в него растопленное сливочное масло и молоко. Замешиваем до полной однородности.
- Отделяем от шоколадной массы пять столовых ложек и отставляем. Остальное выкладываем слоем в форму или кондитерское кольцо.
- Утрамбовываем, формируем бортики. Выкладываем весь крем, а сверху распределяем те же отложенные пять ложек. Накрываем пищевой пленкой и убираем на несколько часов или ночь в холодильник.
За ночь тортик станет максимально нежным и пропитанным. Также мы рассказывали, как приготовить быстрые тыквенные мармеладки.