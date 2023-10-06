Проверенный рецепт запеканки из бабушкиной записной книжки: понадобится два яйца и немного сыра
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Элементарный рецепт домашней выпечки
Мы рассказывали, как испечь невероятно рыхлые дрожжевые булочки с изюмом. Теперь делимся рецептом замечательной творожной запеканки.
Такая домашняя выпечка может стать сладким завтраком или перекусом, или просто дополнением к кофе или чаю. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 0,5 разрыхлителя
- 2-3 пакетика ванильного сахара
- 100 мл сливок
- 3 ст. л. крахмала
Способ приготовления:
- Сыр перебиваем блендером. Добавляем яйца, сахар, разрыхлитель, сливочный ванильный сахар и крахмал.
- Все ингредиенты вместе перебиваем с помощью блендера в однородную консистенцию. Не должно быть ни одного комочка – от этого зависит текстура будущего десерта.
- Форму для запекания застилаем пергаментом. Выкладываем в форму творожную массу и ставим ее в духовку, разогретую до 190 градусов.
- Ориентировочное время выпекания – 45-55 минут. Точное время зависит от духовки.
Посыпайте запеканку сахарной пудрой и охладите перед тем, как нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный тыквенный мармелад.