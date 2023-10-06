Проверенный рецепт запеканки из бабушкиной записной книжки: понадобится два яйца и немного сыра

Элементарный рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как испечь невероятно рыхлые дрожжевые булочки с изюмом. Теперь делимся рецептом замечательной творожной запеканки.

Такая домашняя выпечка может стать сладким завтраком или перекусом, или просто дополнением к кофе или чаю. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

400 г творога

2 яйца

100 г сахара

0,5 разрыхлителя

2-3 пакетика ванильного сахара

100 мл сливок

3 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

Сыр перебиваем блендером. Добавляем яйца, сахар, разрыхлитель, сливочный ванильный сахар и крахмал. Все ингредиенты вместе перебиваем с помощью блендера в однородную консистенцию. Не должно быть ни одного комочка – от этого зависит текстура будущего десерта. Форму для запекания застилаем пергаментом. Выкладываем в форму творожную массу и ставим ее в духовку, разогретую до 190 градусов. Ориентировочное время выпекания – 45-55 минут. Точное время зависит от духовки.

Посыпайте запеканку сахарной пудрой и охладите перед тем, как нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить дома вкусный тыквенный мармелад.