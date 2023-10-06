Лучший соус к картофелю можно приготовить через две минуты: элементарный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 1242
Картофелька с таким соусом будет просто невероятно вкусной
Ароматная, хрустящая и золотистая картошечка по-крестьянски — блюдо, которое охотно едят даже самостоятельно, что уж говорить о нем как о гарнире. Но иногда она получается несколько сухая.
И в этом случае ее вкус в несколько раз улучшит соус. На ProstoWay поделились рецептом соуса, что является беспроигрышным вариантом сделать блюдо еще более аппетитным.
Ингредиенты:
- сметана — 200 мл;
- яйца — 2 шт.;
- маринованные или соленые огурцы – 2 шт.;
- лук — 0,5 шт.;
- зелень — 0,5 пучка;
- горчица – 2 ч.л.
Способ приготовления:
- Яйца отвариваем и остужаем. Нарезаем их, лук и огурцы на маленькие кубики.
- Моем и просушиваем бумажными полотенцами зелень. Измельчаем.
- Смешиваем все компоненты со сметаной и горчицей. Немного солим и по вкусу посыпаем черным молотым перцем.
Соус можно есть сразу, но еще вкуснее он станет, если 10-15 минут стоит в холодильнике. С ним картофельные блюда гораздо лучше. Да и готовится он совсем быстро, а если в холодильнике есть отваренные заранее яйца, то вообще за одну-две минуты. Также мы рассказывали, как сварить разбившееся яйцо.