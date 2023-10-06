Лучший соус к картофелю можно приготовить через две минуты: элементарный рецепт

Картофелька с таким соусом будет просто невероятно вкусной

Ароматная, хрустящая и золотистая картошечка по-крестьянски — блюдо, которое охотно едят даже самостоятельно, что уж говорить о нем как о гарнире. Но иногда она получается несколько сухая.

И в этом случае ее вкус в несколько раз улучшит соус. На ProstoWay поделились рецептом соуса, что является беспроигрышным вариантом сделать блюдо еще более аппетитным.

Ингредиенты:

сметана — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

маринованные или соленые огурцы – 2 шт.;

лук — 0,5 шт.;

зелень — 0,5 пучка;

горчица – 2 ч.л.

Способ приготовления:

Яйца отвариваем и остужаем. Нарезаем их, лук и огурцы на маленькие кубики. Моем и просушиваем бумажными полотенцами зелень. Измельчаем. Смешиваем все компоненты со сметаной и горчицей. Немного солим и по вкусу посыпаем черным молотым перцем.

Соус можно есть сразу, но еще вкуснее он станет, если 10-15 минут стоит в холодильнике. С ним картофельные блюда гораздо лучше. Да и готовится он совсем быстро, а если в холодильнике есть отваренные заранее яйца, то вообще за одну-две минуты. Также мы рассказывали, как сварить разбившееся яйцо.